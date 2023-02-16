Банки активизировали проведение киберучений в прошлом году

На фоне возросших рисков и атак на информационные системы российских банков в 2022 г. участники финрынка начали активно проводить киберучения, рассказали руководители подразделений информационной безопасности Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ) и Газпромбанка в ходе Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах». Причем подготовка распространилась на служащих всех уровней – от сотрудников колл-центра до топ-менеджеров.