Чем для экономики опасен резкий спад торгов валютой

Падение объемов торгов на российском валютном рынке в январе – ЦБ 16 февраля отчитался о снижении до многолетних минимумов – было ожидаемым, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Показатель упал на 40% по отношению к декабрю прошлого года – 5,4 трлн руб. Среднедневной объем операций снизился почти на четверть (24,26%) до 307,2 млрд руб.