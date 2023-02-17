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Чем для экономики опасен резкий спад торгов валютой

В январе объемы снизились до многолетних минимумов
Михаил Кузнецов
Главным фактором снижения объемов валютных торгов стало уменьшение притока экспортной выручки на фоне снижения цен / Максим Стулов / Ведомости

Падение объемов торгов на российском валютном рынке в январе – ЦБ 16 февраля отчитался о снижении до многолетних минимумов – было ожидаемым, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Показатель упал на 40% по отношению к декабрю прошлого года – 5,4 трлн руб. Среднедневной объем операций снизился почти на четверть (24,26%) до 307,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных