Минфин и ЦБ обяжут эмитентов замещать евробонды

Минфин и ЦБ обяжут эмитентов замещать евробондыМера не коснется бумаг с погашением в 2023 году
Минфин и Банк России готовят проект нового указа президента, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций в обязательном порядке выпускать замещающие локальные бумаги. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Обсуждения с Минфином на этот счет ведутся, подтвердил представитель ЦБ.
Речь идет об изменениях в указ № 430, который в первостепенном порядке обязывает отечественных эмитентов осуществлять выплаты российским инвесторам, в том числе через выпуск локальных бондов, говорит Чебесков. «Сейчас это будет дополнение, что выпуск замещающих облигаций станет обязательным», – пояснил он.
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