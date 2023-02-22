Минфин и ЦБ обяжут эмитентов замещать евробонды

Речь идет об изменениях в указ № 430, который в первостепенном порядке обязывает отечественных эмитентов осуществлять выплаты российским инвесторам, в том числе через выпуск локальных бондов, говорит Чебесков. «Сейчас это будет дополнение, что выпуск замещающих облигаций станет обязательным», – пояснил он.