Почему 11 российских банков попали под санкции

Почему 11 российских банков попали под санкцииПредставители ряда организаций заверили, что работают в штатном режиме
Минфин США расширил санкционный список российских банков, добавив в него не только один из крупнейших — МКБ, но и ряд средних и региональных. В общей сложности в перечне указано 11 кредитных организаций – МТС-банк, банки «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-Банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье»
«Находящиеся уже под санкциями субъекты обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», – объясняется выбор банков в сообщении Минфина США (OFAC).
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