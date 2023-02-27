Дисбаланс в торговле России и Индии не дает рупии стать популярным средством платежа

Рост экспорта российской нефти в Индию сформировал в торговле двух стран дисбаланс в пользу России, из-за этого в индийских банках скапливаются рупии, для конверсии которых не хватает рублей. Как рассказали «Ведомостям» банкиры и экономисты, отечественные банки не заинтересованы в накоплении рупий на своих индийских счетах «востро» (счет иностранного банка в банке-резиденте) из-за специфики конвертации валюты, поэтому для расчетов нужно переходить на дирхамы ОАЭ.