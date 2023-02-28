В Счетной палате оценили влияние налоговых проверок на показатели бизнеса

У проверяемых организаций выручка в последующие после инспекции годы снизилась по сравнению с аналогичными компаниями, которые не подпали под инспекции, следует из отчета. Впрочем, вывод о том, что действия ФНС негативно повлияли на финансовые показатели, сделать нельзя, подчеркнули аудиторы.