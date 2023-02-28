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В Счетной палате оценили влияние налоговых проверок на показатели бизнеса

На фоне прихода инспекторов выручка начинает падать
Любовь Романова
Представители бизнеса неоднократно обращались с просьбами к ФНС раскрыть правила оценки рисков / Максим Стулов / Ведомости

Выездные налоговые проверки (ВНП) оказывают существенное влияние на финансовые показатели организаций, утверждают аудиторы Счетной палаты (СП). К такому выводу они пришли по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации и осуществления выездных налоговых проверок, взыскания доначисленных сумм в 2019–2021 гг. и истекшем периоде 2022 г.» («Ведомости» ознакомились с докладом СП).

У проверяемых организаций выручка в последующие после инспекции годы снизилась по сравнению с аналогичными компаниями, которые не подпали под инспекции, следует из отчета. Впрочем, вывод о том, что действия ФНС негативно повлияли на финансовые показатели, сделать нельзя, подчеркнули аудиторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных