В Счетной палате оценили влияние налоговых проверок на показатели бизнеса

В Счетной палате оценили влияние налоговых проверок на показатели бизнесаНа фоне прихода инспекторов выручка начинает падать
Выездные налоговые проверки (ВНП) оказывают существенное влияние на финансовые показатели организаций, утверждают аудиторы Счетной палаты (СП). К такому выводу они пришли по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации и осуществления выездных налоговых проверок, взыскания доначисленных сумм в 2019–2021 гг. и истекшем периоде 2022 г.» («Ведомости» ознакомились с докладом СП).
У проверяемых организаций выручка в последующие после инспекции годы снизилась по сравнению с аналогичными компаниями, которые не подпали под инспекции, следует из отчета. Впрочем, вывод о том, что действия ФНС негативно повлияли на финансовые показатели, сделать нельзя, подчеркнули аудиторы.
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