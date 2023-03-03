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Банки заявили о готовности тестировать цифровой рубль на клиентах

Но запуску пилота может помешать отсутствие нормативной базы
Анастасия Курашева Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки из пилотной группы завершили первый этап испытаний цифрового рубля. Тесты прошли в феврале 2023 г. В частности, проверялась работа цифрового кошелька, покупка цифровых рублей, их перевод по номеру телефона и т. д. Информацию об окончании первого этапа тестов подтвердили представители ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Росбанка и банка Дом.РФ. Пилот ЦБ с реальными цифровыми рублями должен начаться в апреле 2023 г.

По словам управляющего директора по цифровизации и IT Дом.РФ Николая Козака, Банк России подтвердил успешное прохождение банком тестовых испытаний взаимодействия (ТИВ) с платформой цифрового рубля. Он добавил, что в общей сложности было реализовано около 40 различных кейсов, в числе которых открытие, закрытие, блокировка и разблокировка цифрового кошелька, перевод средств по номеру телефона, запрос баланса и истории операций, подключение нового устройства для доступа к кошельку, оплата по QR-коду и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных