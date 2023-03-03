Банки заявили о готовности тестировать цифровой рубль на клиентах

Банки заявили о готовности тестировать цифровой рубль на клиентахНо запуску пилота может помешать отсутствие нормативной базы
Российские банки из пилотной группы завершили первый этап испытаний цифрового рубля. Тесты прошли в феврале 2023 г. В частности, проверялась работа цифрового кошелька, покупка цифровых рублей, их перевод по номеру телефона и т. д. Информацию об окончании первого этапа тестов подтвердили представители ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Росбанка и банка Дом.РФ. Пилот ЦБ с реальными цифровыми рублями должен начаться в апреле 2023 г.
По словам управляющего директора по цифровизации и IT Дом.РФ Николая Козака, Банк России подтвердил успешное прохождение банком тестовых испытаний взаимодействия (ТИВ) с платформой цифрового рубля. Он добавил, что в общей сложности было реализовано около 40 различных кейсов, в числе которых открытие, закрытие, блокировка и разблокировка цифрового кошелька, перевод средств по номеру телефона, запрос баланса и истории операций, подключение нового устройства для доступа к кошельку, оплата по QR-коду и др.