Банки заявили о готовности тестировать цифровой рубль на клиентах

По словам управляющего директора по цифровизации и IT Дом.РФ Николая Козака, Банк России подтвердил успешное прохождение банком тестовых испытаний взаимодействия (ТИВ) с платформой цифрового рубля. Он добавил, что в общей сложности было реализовано около 40 различных кейсов, в числе которых открытие, закрытие, блокировка и разблокировка цифрового кошелька, перевод средств по номеру телефона, запрос баланса и истории операций, подключение нового устройства для доступа к кошельку, оплата по QR-коду и др.