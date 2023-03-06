«СПБ биржа» продолжает терять инвесторов

Объем торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ бирже» в феврале упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 5 раз – с $25,61 млрд до $4,69 млрд, сообщила площадка на своем сайте. Количество активных счетов инвесторов снизилось более чем в 4 раза год к году и на 3,7% по отношению к январю – до 198 280. Вблизи этой цифры значение держится с марта прошлого года.