«СПБ биржа» продолжает терять инвесторов

«СПБ биржа» продолжает терять инвесторовПлощадка остается в кризисе, но его пик в целом пройден
Объем торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ бирже» в феврале упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 5 раз – с $25,61 млрд до $4,69 млрд, сообщила площадка на своем сайте. Количество активных счетов инвесторов снизилось более чем в 4 раза год к году и на 3,7% по отношению к январю – до 198 280. Вблизи этой цифры значение держится с марта прошлого года.
Февраль 2022 г. можно считать полноценным неподсанкционным месяцем, считает аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев. Объемы торгов на «СПБ бирже» обвалились уже весной, напоминает эксперт: в марте они упали на 77%, количество активных счетов – на треть. По сравнению с январем объем торгов снизился незначительно – на 0,18%, но количество активных счетов упало сильнее – на 3,68%.