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«СПБ биржа» продолжает терять инвесторов

Площадка остается в кризисе, но его пик в целом пройден
Михаил Кузнецов
Скорее всего, биржа идет в Казахстан, где на базе Международного финансового центра «Астана» будет создана новая биржа ITS / Максим Стулов / Ведомости

Объем торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ бирже» в феврале упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 5 раз – с $25,61 млрд до $4,69 млрд, сообщила площадка на своем сайте. Количество активных счетов инвесторов снизилось более чем в 4 раза год к году и на 3,7% по отношению к январю – до 198 280. Вблизи этой цифры значение держится с марта прошлого года.

Февраль 2022 г. можно считать полноценным неподсанкционным месяцем, считает аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев. Объемы торгов на «СПБ бирже» обвалились уже весной, напоминает эксперт: в марте они упали на 77%, количество активных счетов – на треть. По сравнению с январем объем торгов снизился незначительно – на 0,18%, но количество активных счетов упало сильнее – на 3,68%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных