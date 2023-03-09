ЦБ указал на возросшие риски кредитования малого и среднего бизнеса

В действительности прирост портфеля завышен, указывает ЦБ. Без крупных кредитов увеличение составило бы за 2022 г. 1,8 трлн руб. (+27%), а без учета застройщиков – 800 млрд руб. (+14,6%). Это, по мнению регулятора, в целом соответствует росту в сегменте крупных компаний. Также в 2022 г. дополнительную поддержку кредитованию МСП оказала реализация госпрограмм с низкой процентной ставкой, напоминает ЦБ в отчете. Средние ставки по кредитам бизнесу выросли в 2022 г. лишь на 0,7 п. п. до 10,1%, несмотря на повышение ключевой весной до 20% (довольно быстро начала снижаться и уже в июне опустилась до 9,5%, а к сентябрю – до 7,5%, на этом уровне ставка держится и сейчас). Без учета кредитов застройщикам ставки составили бы 10,5%, без крупных кредитов – до 11%.