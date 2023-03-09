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ЦБ указал на возросшие риски кредитования малого и среднего бизнеса

Эксперты с выводами регулятора не согласились
Михаил Кузнецов
ЦБ считает, что из-за несовершенства критериев в категорию МСП все еще попадают организации, аффилированные с крупными компаниями / Евгений Разумный / Ведомости

Кредитование малых и средних предприятий (МСП) в кризисный год показало лучшую динамику среди остальных сегментов – портфель банков увеличился на 2,2 трлн руб., или 30%, до 9,5 трлн руб., следует из ежеквартального отчета ЦБ по сектору. За это же время прочий корпоративный портфель вырос на 14,3%, потребкредитование прибавило 2,7%, а ипотека – 20,4%.

В действительности прирост портфеля завышен, указывает ЦБ. Без крупных кредитов увеличение составило бы за 2022 г. 1,8 трлн руб. (+27%), а без учета застройщиков – 800 млрд руб. (+14,6%). Это, по мнению регулятора, в целом соответствует росту в сегменте крупных компаний. Также в 2022 г. дополнительную поддержку кредитованию МСП оказала реализация госпрограмм с низкой процентной ставкой, напоминает ЦБ в отчете. Средние ставки по кредитам бизнесу выросли в 2022 г. лишь на 0,7 п. п. до 10,1%, несмотря на повышение ключевой весной до 20% (довольно быстро начала снижаться и уже в июне опустилась до 9,5%, а к сентябрю – до 7,5%, на этом уровне ставка держится и сейчас). Без учета кредитов застройщикам ставки составили бы 10,5%, без крупных кредитов – до 11%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных