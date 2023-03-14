Крах двух американских банков удержит ФРС от повышения ставки

Крах двух американских банков удержит ФРС от повышения ставкиЕсли кризис и случится, то будет не кредитным, а кризисом ликвидности
13 марта стало черным понедельником для западного финансового рынка: регуляторы пожинают плоды быстрого ужесточения монетарной политики, а инвесторы панически реагируют на банкротство двух американских банков – Signature Bank и Silicon Valley. Крах последнего из которых стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г.
Банковский индекс S&P 500 в первые минуты торговой сессии упал на 8,3%, NASDAQ Bank Index – на 12,2%. Спустя несколько часов падение скорректировалось до 5,6 и 7,4% соответственно. Акции Wells Fargo & Co к вечеру по московскому времени теряли более 5%, Bank of America падали на 3,35%, Goldman Sachs – на 2,18%, JPMorgan – на 1,41%.
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