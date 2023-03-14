Крах двух американских банков удержит ФРС от повышения ставки

Банковский индекс S&P 500 в первые минуты торговой сессии упал на 8,3%, NASDAQ Bank Index – на 12,2%. Спустя несколько часов падение скорректировалось до 5,6 и 7,4% соответственно. Акции Wells Fargo & Co к вечеру по московскому времени теряли более 5%, Bank of America падали на 3,35%, Goldman Sachs – на 2,18%, JPMorgan – на 1,41%.