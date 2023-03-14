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Крах двух американских банков удержит ФРС от повышения ставки

Если кризис и случится, то будет не кредитным, а кризисом ликвидности
Инга Сангалова Екатерина Литова
В воскресенье, 12 марта, минфин, ФРС и Федеральная комиссия по страхованию вкладов (FDIC) опубликовали совместное заявление о запуске экстренной программы спасения финансовой системы США / MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

13 марта стало черным понедельником для западного финансового рынка: регуляторы пожинают плоды быстрого ужесточения монетарной политики, а инвесторы панически реагируют на банкротство двух американских банков – Signature Bank и Silicon Valley. Крах последнего из которых стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г.

Банковский индекс S&P 500 в первые минуты торговой сессии упал на 8,3%, NASDAQ Bank Index – на 12,2%. Спустя несколько часов падение скорректировалось до 5,6 и 7,4% соответственно. Акции Wells Fargo & Co к вечеру по московскому времени теряли более 5%, Bank of America падали на 3,35%, Goldman Sachs – на 2,18%, JPMorgan – на 1,41%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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