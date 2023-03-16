Аналитики дали прогноз по росту кредитования на конец 2023 года

Драйверами кредитования в этом году будут ипотека и кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в обзоре «Эксперт РА» «Прогноз банковского кредитования на 2023 год: дело за малым». Темпы роста выдач в агентстве оценили от 5 до 25% – в зависимости от развития российской экономики. Аналитики «Эксперт РА» выделяют два сценария: базовый и негативный. Ключевые отличия между ними заключаются в степени санкционного давления, волатильности курсов валют и динамики ВВП.