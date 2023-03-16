Исполнение фьючерсов обвалило рубль на несколько минут

Исполнение фьючерсов обвалило рубль на несколько минутИз-за низкой ликвидности рубль чувствителен к крупным сделкам на валютном рынке
16 марта после 12 часов по московскому времени рубль резко ослаб к доллару и евро до значений апреля прошлого года: около 12.25 мск российская валюта с 76,2 руб./$ подскочила до 77,49 руб./$. Евро за пару минут вырос на 1,2 руб. до 82,62 руб./евро. Падение было недолгим – уже через несколько минут после этого курс вернулся к прежним значениям, а к 15:30 доллар торговался по 76,2 руб./$ (+2 копейки), а евро стоил 80,8 руб. (+67 копеек).
Резкий скачок произошел в 12:25 – в это время в течение 5 минут фиксируется курс, по которому исполняются квартальные фьючерсы на пары доллар/рубль и евро/рубль. Цена исполнения фьючерса принимается равной значению фиксинга, определенному в день исполнения контракта, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В свою очередь значение фиксинга по валютным парам рассчитывается в период 12:25:01 – 12:30:00 по московскому времени.
До 12:25 мск. обороты в парах доллар/рубль были от 34 млн до 700 млн руб., а в момент начала фиксации курса объем одной сделки достиг 10,4 млрд руб. Уже в 12:31 мск. они опустились до 1,1 млрд руб. То же и с евро – с нескольких десятков миллионов оборот по одной сделке в момент превысил 3,7 млрд руб.
Те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль, пишет директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. Возможно, кто-то действительно тянул с исполнением сделок, привязанных к фиксингу. Но эксперт не исключает, что речь идет о «банальном манипулировании рынком, поэтому у ЦБ, как минимум, есть основания для проведения проверки».
После того как год назад власти в ответ на санкции отрезали от фондового рынка нерезидентов, а из-за также «токсичности» доллара и евро объемы ликвидности упали в разы. К примеру, до начала спецоперации дневные обороты по обеим валютам в отдельные дни составляли около 400 млрд руб., 15 марта этого года – 69 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов на спотовом рынке валюты в феврале составила 20,8%, на срочном рынке – 65,5%, говорится в сообщении Мосбиржи.
Частным инвесторам это еще одно напоминание о том, что валютный рынок за последний год сильно изменился и волатильность может быть крайне высокой, отмечает Полевой. Делать далеко идущие выводы из такого движения не стоит, считает эксперт и ждет стабилизации рубля и его умеренного укрепления при условии неухудшения глобального фона.
Рубль 15 марта потерял 1%, ослабнув до 76 руб./$. Это происходило на фоне падения цен нефть из-за опасений инвесторов по поводу наступления рецессии из-за усугубления банковского кризиса: баррель марки Brent опускался до $74,49 впервые с декабря 2021 г. Но уже на следующий день швейцарский ЦБ пообещал поддержку Credit Suisse, чьи акции после этого на премаркете выросли почти на 40%. Кроме того, 16 марта ЕЦБ повысил учетную ставку на 0,5 п. п. до 3,5% и дал сигнал о том, что готов действовать для обеспечения ценовой и финансовой стабильности. Таким образом, прогнозируют аналитики SberCIB, если цены на нефть стабилизируются, рубль закрепится у 76 руб./$, а если нет – ослабнет до 77 руб./ $.