Исполнение фьючерсов обвалило рубль на несколько минут

Рубль 15 марта потерял 1%, ослабнув до 76 руб./$. Это происходило на фоне падения цен нефть из-за опасений инвесторов по поводу наступления рецессии из-за усугубления банковского кризиса: баррель марки Brent опускался до $74,49 впервые с декабря 2021 г. Но уже на следующий день швейцарский ЦБ пообещал поддержку Credit Suisse, чьи акции после этого на премаркете выросли почти на 40%. Кроме того, 16 марта ЕЦБ повысил учетную ставку на 0,5 п. п. до 3,5% и дал сигнал о том, что готов действовать для обеспечения ценовой и финансовой стабильности. Таким образом, прогнозируют аналитики SberCIB, если цены на нефть стабилизируются, рубль закрепится у 76 руб./$, а если нет – ослабнет до 77 руб./ $.