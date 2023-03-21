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Фонд страхования инвестиций могут создать на базе СРО

Сумму взносов предложили привязать к размеру брокера
Софья Шелудченко
В ходе дискуссии рассматривался вариант привязки суммы отчислений к надежности игрока / Freepik

Банк России и профсообщество вернулись к доработке механизма страхования инвестиций граждан в случае банкротства брокеров. ЦБ распространил драфт подготовленных поправок к законопроекту о создании специального компенсационного фонда профучастникам рынка в начале марта (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в крупном брокере и источник, близкий к ЦБ). Госдума приняла законопроект «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах» в первом чтении еще в 2017 г., с того момента дискуссия по этому поводу продолжается.

Согласно распространенному ЦБ драфту, фонд страхования может быть создан на базе саморегулируемых организаций (СРО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных