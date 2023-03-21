Фонд страхования инвестиций могут создать на базе СРО

Банк России и профсообщество вернулись к доработке механизма страхования инвестиций граждан в случае банкротства брокеров. ЦБ распространил драфт подготовленных поправок к законопроекту о создании специального компенсационного фонда профучастникам рынка в начале марта (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в крупном брокере и источник, близкий к ЦБ). Госдума приняла законопроект «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах» в первом чтении еще в 2017 г., с того момента дискуссия по этому поводу продолжается.