ЦБ предложил повысить сумму гарантирования по договорам страхования жизни

Законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ) предполагает стимулы для граждан инвестировать свои средства, а гарантирование – один из важных механизмов, отметил Габуния. «В этом плане, мне кажется, логично было бы создать систему гарантирования для страхования жизни и уравнять его по суммам с долгосрочными гарантиями по пенсионным продуктам. Мы подобный вариант рассматриваем, прорабатываем», – заявил он.