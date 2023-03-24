ЦБ предложил повысить сумму гарантирования по договорам страхования жизни

ЦБ предложил повысить сумму гарантирования по договорам страхования жизниПока проект о гособеспечении вложений в полисы находится лишь на стадии обсуждения
Банк России прорабатывает увеличение суммы гарантирования в страховании жизни. Ранее обсуждалось, что граждане, купившие такой полис, в случае банкротства страховщика смогут вернуть до 1,4 млн руб. вложенных средств, в новой концепции эта сумма будет увеличена до 2,8 млн руб., заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в ходе Российского форума финансового рынка, организованного рейтинговым агентством АКРА. На данный момент вложенные средства государством не обеспечиваются.
Законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ) предполагает стимулы для граждан инвестировать свои средства, а гарантирование – один из важных механизмов, отметил Габуния. «В этом плане, мне кажется, логично было бы создать систему гарантирования для страхования жизни и уравнять его по суммам с долгосрочными гарантиями по пенсионным продуктам. Мы подобный вариант рассматриваем, прорабатываем», – заявил он.