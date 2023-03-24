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ЦБ предложил повысить сумму гарантирования по договорам страхования жизни

Пока проект о гособеспечении вложений в полисы находится лишь на стадии обсуждения
Софья Шелудченко
Систему гарантирования страхования жизни Минфин и ЦБ прорабатывают в последние несколько лет / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России прорабатывает увеличение суммы гарантирования в страховании жизни. Ранее обсуждалось, что граждане, купившие такой полис, в случае банкротства страховщика смогут вернуть до 1,4 млн руб. вложенных средств, в новой концепции эта сумма будет увеличена до 2,8 млн руб., заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в ходе Российского форума финансового рынка, организованного рейтинговым агентством АКРА. На данный момент вложенные средства государством не обеспечиваются.

Законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ) предполагает стимулы для граждан инвестировать свои средства, а гарантирование – один из важных механизмов, отметил Габуния. «В этом плане, мне кажется, логично было бы создать систему гарантирования для страхования жизни и уравнять его по суммам с долгосрочными гарантиями по пенсионным продуктам. Мы подобный вариант рассматриваем, прорабатываем», – заявил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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