ЦБ связал снижение доступности жилья с льготной ипотекой на новостройки

ЦБ связал снижение доступности жилья с льготной ипотекой на новостройкиПовлияла не столько программа, сколько инвестиционный интерес к первичке и удорожание стройматериалов, считают эксперты
Льготная ипотека на новостройки, которую власти запустили в апреле 2020 г., лишь разогнала цены на жилье, но не сделала его доступнее для граждан – их доходы растут гораздо медленнее. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на форуме «Ипотечное кредитование в России».
«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 г. на первичке это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», – рассказал Данилов. Он предупредил, что сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису.
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