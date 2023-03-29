ЦБ связал снижение доступности жилья с льготной ипотекой на новостройки

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 г. на первичке это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», – рассказал Данилов. Он предупредил, что сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису.