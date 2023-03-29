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ЦБ связал снижение доступности жилья с льготной ипотекой на новостройки

Повлияла не столько программа, сколько инвестиционный интерес к первичке и удорожание стройматериалов, считают эксперты
Наталья Заруцкая Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Льготная ипотека на новостройки, которую власти запустили в апреле 2020 г., лишь разогнала цены на жилье, но не сделала его доступнее для граждан – их доходы растут гораздо медленнее. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на форуме «Ипотечное кредитование в России».

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 г. на первичке это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», – рассказал Данилов. Он предупредил, что сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных