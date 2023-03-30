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В России появится новый тип ценных бумаг

Многоголосые акции по задумке ЦБ смогут выпускать быстрорастущие инновационные IT-компании
Михаил Кузнецов
Многоголосые акции позволят основателям сохранить операционный контроль над своими компаниями на российском рынке, который все больше находится в руках частных инвесторов / Максим Стулов / Ведомости

Российское правительство прорабатывает механизм создания нового типа ценных бумаг – многоголосых акций, которые предоставят владельцу право нескольких голосов на собрании акционеров. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с кабмином. Как рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ, возможность внедрения нового инструмента рассматривается для определенной категории компаний – по аналогии с зарубежной практикой, где выпуск многоголосых акций характерен для быстрорастущих инновационных IT-компаний.

Вопрос о многоголосых акциях сейчас обсуждается в рамках реализации дорожной карты по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, уточнил представитель регулятора. Белоусов добавил, что вопрос пока находится в проработке с Банком России и в диалоге с регулятором «есть развилки», но не уточнил какие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных