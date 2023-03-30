В России появится новый тип ценных бумаг

В России появится новый тип ценных бумагМногоголосые акции по задумке ЦБ смогут выпускать быстрорастущие инновационные IT-компании
Российское правительство прорабатывает механизм создания нового типа ценных бумаг – многоголосых акций, которые предоставят владельцу право нескольких голосов на собрании акционеров. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с кабмином. Как рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ, возможность внедрения нового инструмента рассматривается для определенной категории компаний – по аналогии с зарубежной практикой, где выпуск многоголосых акций характерен для быстрорастущих инновационных IT-компаний.
Вопрос о многоголосых акциях сейчас обсуждается в рамках реализации дорожной карты по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, уточнил представитель регулятора. Белоусов добавил, что вопрос пока находится в проработке с Банком России и в диалоге с регулятором «есть развилки», но не уточнил какие.