В России появится новый тип ценных бумаг

Вопрос о многоголосых акциях сейчас обсуждается в рамках реализации дорожной карты по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, уточнил представитель регулятора. Белоусов добавил, что вопрос пока находится в проработке с Банком России и в диалоге с регулятором «есть развилки», но не уточнил какие.