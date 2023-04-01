Банк «Интеза» снимет с себя ответственность за проблемы по вине контрагентов

Банк «Интеза» снимет с себя ответственность за проблемы по вине контрагентовЭксперты считают, что это законно, но жалобы клиентов будут рассматриваться индивидуально
Дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo «Интеза» не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это произошло по вине банков-контрагентов, других финансовых учреждений или операторов связи. Такой пункт банк внес в договор об оказании услуг банка, он опубликован на сайте.
Изменения вступят в силу с 14 апреля. Представитель «Интезы» сказал «Ведомостям», что банк пока держит паузу в общении со СМИ. ЦБ не комментирует отдельные банки.
После начала спецоперации крупнейшим банкам России из-за санкций отключили SWIFT для осуществления валютных переводов. Но другие российские банки, которые под санкции не попали, также испытывают трудности при использовании системы – зарубежные банки могли отклонить перевод, заморозить его или потребовать доказать легальное происхождение средств.
В октябре прошлого года «Интеза» приостановил валютные переводы клиентов без открытия счета и через интернет-банк из-за задержек исходящих платежей, их возврата и блокировки банками-корреспондентами. Банк указал, что задержки исходящих платежей, их возвраты или блокировки банками находятся вне его контроля и ответственности. «Интеза» уведомил, что риск невозможности осуществления банком платежа в евро «чрезвычайно велик». В том же месяце банк ухудшил условия по валютным переводам: с 21 октября транзакции в евро на счета в других банках стали облагаться комиссией 10% при минимальной сумме 300 евро.
Законом не запрещено
Если другая сторона подписала изменения договора и условия не противоречат закону, то всё в порядке, утверждает финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. По его мнению, в договоре банка «Интеза» таких противоречий нет. Они похожи на снятие ответственности с исполнителя, если ему помешали чрезвычайные обстоятельства, объясняет эксперт. Банки сейчас в принципе не могут выполнить некоторые поручения клиентов, рассуждает Медведев, поэтому, скорее всего, хотят понизить градус протеста при таких обстоятельствах.
Вина контрагента может быть основанием для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, если это предусмотрено договором, подтверждает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но он предполагает, что в каждом случае вопрос освобождения от ответственности будет рассматриваться отдельно. Банк может собственноручно вносить в договоры об оказании услуг любые изменения, рассуждает адвокат, но при обращении клиента к финансовому уполномоченному или в суд действиям банка будет даваться оценка обстоятельств. В любом случае уполномоченные органы будут решать, насколько банк мог и должен был предотвратить нарушение обязательств, утверждает эксперт.
Оценить «нормальность» такого решения можно с большой натяжкой, продолжает Курмаев, но в случае технических и кратковременных сбоев, не повлекших за собой серьезных рисков для клиентов, это вполне рабочий ход. Адвокат допускает, что реакция регулятора может последовать только в случае, если клиент банка будет иметь серьезные последствия для своей деятельности в результате каких-либо проблем в ходе исполнения договорных обязательств между банком и клиентом.
Что происходит с «Интезой»
«Интеза» работает в России с 1992 г. и в основном предоставляет услуги корпоративным клиентам. По размеру активов на конец 2021 г. банк занимал 67-е место (почти 93,5 млрд руб.). За прошлый год они выросли на 46% до 135 млрд руб.
Многие «дочки» иностранных банков в России в кризисном 2022 г. показали рекордные результаты благодаря спросу на валютные переводы, тогда как отечественные игроки, наоборот, если не терпели убытки, то фиксировали кратное снижение прибыли.
Райффайзенбанк увеличил прибыль в 4,3 раза (около 2 млрд евро, или почти 168 млрд руб.), «Юникредит банк» – в четыре раза (56,5 млрд руб.). «Интеза» не стал исключением и в 2022 г. нарастил чистую прибыль почти в 6,4 раза до 2,02 млрд руб.
В конце прошлого года материнская компания российского банка, Intesa Sanpaolo, рассматривала вариант его продажи. Frank Media со ссылкой источники писал, что в покупке заинтересованы структуры Газпромбанка. В начале ноября «Интерфакс» сообщал, что 100% российского подразделения за «символическую» сумму могут купить его топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров «Интезы» Антонио Фаллико.
«Интеза» и еще 44 банка входят в отдельный список кредитных организаций с иностранным капиталом, продажа акций которых запрещена. Единственная возможность – получить специальное разрешение президента. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность получить это разрешение «небольшая».