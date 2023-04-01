Банк «Интеза» снимет с себя ответственность за проблемы по вине контрагентов

Вина контрагента может быть основанием для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, если это предусмотрено договором, подтверждает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но он предполагает, что в каждом случае вопрос освобождения от ответственности будет рассматриваться отдельно. Банк может собственноручно вносить в договоры об оказании услуг любые изменения, рассуждает адвокат, но при обращении клиента к финансовому уполномоченному или в суд действиям банка будет даваться оценка обстоятельств. В любом случае уполномоченные органы будут решать, насколько банк мог и должен был предотвратить нарушение обязательств, утверждает эксперт.