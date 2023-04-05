ВТБ из-за санкций получил рекордный убыток

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 г., и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорится в сообщении ВТБ. Это связано с двумя особенностями – историческая специализация на обслуживании внешнеторгового бизнеса, в том числе крупнейших российских экспортеров, и «самый крупный в России корпоративно-инвестиционный бизнес, зависимый от международной финансовой инфраструктуры и ориентированный на работу на глобальных рынках».