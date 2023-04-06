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ВТБ может отыграть значительную часть рекордного убытка в этом году

Но акционерам не стоит рассчитывать на дивиденды в ближайшие два года
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Прошлый год с убытками закончили только два банка из 13 системно значимых, рассказал 5 апреля первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Финансовый результат всех прибыльных банков составил 1,24 трлн руб., а убыточных – минус 1,04 трлн. В этот же день по российским и международным стандартам отчитался ВТБ – убыток банка по РСБУ до налогов достиг 938,5 млрд руб. (757 млрд в чистом виде), а всей группы – 613 млрд по МСФО. ВТБ получил рекордный убыток не только в истории банка, но и всего сектора.

Без учета положительного эффекта от приобретения банка «ФК Открытие» в виде 165 млрд руб. отрицательный результат группы по МСФО оказался хуже – 777,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных