ВТБ может отыграть значительную часть рекордного убытка в этом году

Прошлый год с убытками закончили только два банка из 13 системно значимых, рассказал 5 апреля первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Финансовый результат всех прибыльных банков составил 1,24 трлн руб., а убыточных – минус 1,04 трлн. В этот же день по российским и международным стандартам отчитался ВТБ – убыток банка по РСБУ до налогов достиг 938,5 млрд руб. (757 млрд в чистом виде), а всей группы – 613 млрд по МСФО. ВТБ получил рекордный убыток не только в истории банка, но и всего сектора.