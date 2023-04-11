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ЦБ отказался смягчать требования к резервам под потери от владения недвижимостью

Банки просили регулятора ввести «каникулы» на страхование от убытков до 2024 года
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ ответил отказом на просьбу банков ввести «каникулы» по формированию резервов на возможные потери в отношении непрофильной недвижимости до конца 2024 г., следует из переписки регулятора с Ассоциацией банков России (АБР). «Ведомости» ознакомились с письмом объединения, подписанным президентом АБР Георгием Лунтовским, а также с ответом первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина.

Сейчас банкам необходимо формировать резервы под непрофильную недвижимость через год после того, как она была поставлена на учет. Так, для активов, которые находятся на балансе от года до двух лет, размер резерва составляет не менее 10%, от 2 до 3 лет – не менее 20%, от 3 до 4 – не менее 35%, а от 5 лет и более – не менее 75%. По ряду оснований резерв не требуется: если недвижимость продана «в рынок» – т. е. не передана дочерней компании или паевому фонду, если она находится на учете менее года, если актив «надежно» оценен по справедливой стоимости на отчетную дату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных