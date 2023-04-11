ЦБ отказался смягчать требования к резервам под потери от владения недвижимостью

ЦБ отказался смягчать требования к резервам под потери от владения недвижимостьюБанки просили регулятора ввести «каникулы» на страхование от убытков до 2024 года
ЦБ ответил отказом на просьбу банков ввести «каникулы» по формированию резервов на возможные потери в отношении непрофильной недвижимости до конца 2024 г., следует из переписки регулятора с Ассоциацией банков России (АБР). «Ведомости» ознакомились с письмом объединения, подписанным президентом АБР Георгием Лунтовским, а также с ответом первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина.
Сейчас банкам необходимо формировать резервы под непрофильную недвижимость через год после того, как она была поставлена на учет. Так, для активов, которые находятся на балансе от года до двух лет, размер резерва составляет не менее 10%, от 2 до 3 лет – не менее 20%, от 3 до 4 – не менее 35%, а от 5 лет и более – не менее 75%. По ряду оснований резерв не требуется: если недвижимость продана «в рынок» – т. е. не передана дочерней компании или паевому фонду, если она находится на учете менее года, если актив «надежно» оценен по справедливой стоимости на отчетную дату.