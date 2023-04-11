ЦБ отказался смягчать требования к резервам под потери от владения недвижимостью

Сейчас банкам необходимо формировать резервы под непрофильную недвижимость через год после того, как она была поставлена на учет. Так, для активов, которые находятся на балансе от года до двух лет, размер резерва составляет не менее 10%, от 2 до 3 лет – не менее 20%, от 3 до 4 – не менее 35%, а от 5 лет и более – не менее 75%. По ряду оснований резерв не требуется: если недвижимость продана «в рынок» – т. е. не передана дочерней компании или паевому фонду, если она находится на учете менее года, если актив «надежно» оценен по справедливой стоимости на отчетную дату.