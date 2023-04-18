Банки хотят обмениваться данными о счетах клиентов для определения их платежеспособности

Банки хотят обмениваться данными о счетах клиентов для определения их платежеспособностиНо ЦБ не хочет поддерживать инициативы, которые будут использоваться в интересах небольшой группы
Банки хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита – они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном виде, выяснили «Ведомости». В пилотном проекте участвуют три банка – «Тинькофф банк», Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), рассказали их представители.
Банки между собой могут обмениваться только обезличенными данными клиентов, рассказала руководитель блока инноваций УБРиР Екатерина Кузнецова. В момент выдачи кредита они не будут видеть данные о том, сколько у заемщика средств на счетах и в каких банках – на выходе будет только так называемый «скорбалл» клиента, объясняет собеседник, знакомый с проектом. На основе этого можно судить об общем состоянии всех счетов клиента и оценить платежеспособность без передачи точных данных, уточнила Кузнецова.