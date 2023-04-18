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Банки хотят обмениваться данными о счетах клиентов для определения их платежеспособности

Но ЦБ не хочет поддерживать инициативы, которые будут использоваться в интересах небольшой группы
Михаил Кузнецов
Сейчас банки не могут оценивать уровень дохода заемщика на основе внутренних методик, а делают это по общим правилам ЦБ / Максим Стулов / Ведомости

Банки хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита – они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном виде, выяснили «Ведомости». В пилотном проекте участвуют три банка – «Тинькофф банк», Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), рассказали их представители.

Банки между собой могут обмениваться только обезличенными данными клиентов, рассказала руководитель блока инноваций УБРиР Екатерина Кузнецова. В момент выдачи кредита они не будут видеть данные о том, сколько у заемщика средств на счетах и в каких банках – на выходе будет только так называемый «скорбалл» клиента, объясняет собеседник, знакомый с проектом. На основе этого можно судить об общем состоянии всех счетов клиента и оценить платежеспособность без передачи точных данных, уточнила Кузнецова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных