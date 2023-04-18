Эксперты оценили потери банков от ужесточения регулирования ипотеки

На недополученные доходы будут влиять надбавки к коэффициентам риска – они начнут действовать уже 1 июня. В частности, банки будут обязаны применять надбавки в отношении ипотеки на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию: обычно именно такие кредиты и выдаются по программам от застройщиков. Но ряд игроков высказали опасения касательно технической сложности реализации такого нововведения. Поэтому ЦБ уточнил этот критерий и банки смогут выбрать, считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту.