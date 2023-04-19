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«Ведомости» выяснили детали создания национального криптооператора

Он будет вести реестр криптообменников и экспортеров
Михаил Кузнецов
Российским майнерам криптовалют обещают выделить и отдельный код ОКВЭД / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Власти разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»). ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента, напомнила в очередной раз позицию регулятора председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 17 апреля в Госдуме. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима, отметила она.

С помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах, отметил Алтухов. Создание условий для оборота цифровых валют снизит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных