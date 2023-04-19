«Ведомости» выяснили детали создания национального криптооператора

Власти разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»). ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента, напомнила в очередной раз позицию регулятора председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 17 апреля в Госдуме. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима, отметила она.