Сбербанк тестирует банкоматы без функции приема карт

Сбербанк тестирует банкомат, который полностью управляется смартфоном на базе iOS или Android, рассказала старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина. Подразумевается, что клиент будет с экрана банкомата сканировать QR-код, переходить с его помощью в банковское приложение («Сбербанк онлайн» или СБОЛ), где будет предложена возможность получить и внести наличные. Такая операция не потребует использования пластиковой карты. Сам банкомат представляет собой экран и разъем для внесения/получения наличных, на нем нет клавиатуры и картоприемника. Сейчас у многих российских банков есть возможность выдавать наличность без использования карты, в том числе у Сбербанка, но это банкоматы, которые можно также использовать традиционным образом – с помощью карты.