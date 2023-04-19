Сбербанк тестирует банкоматы без функции приема карт

Сбербанк тестирует банкоматы без функции приема картТакой банкомат должен снизить затраты на оборудование и обслуживание на 15–30%
Сбербанк тестирует банкомат, который полностью управляется смартфоном на базе iOS или Android, рассказала старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина. Подразумевается, что клиент будет с экрана банкомата сканировать QR-код, переходить с его помощью в банковское приложение («Сбербанк онлайн» или СБОЛ), где будет предложена возможность получить и внести наличные. Такая операция не потребует использования пластиковой карты. Сам банкомат представляет собой экран и разъем для внесения/получения наличных, на нем нет клавиатуры и картоприемника. Сейчас у многих российских банков есть возможность выдавать наличность без использования карты, в том числе у Сбербанка, но это банкоматы, которые можно также использовать традиционным образом – с помощью карты.
«По сути такой банкомат – это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», – пояснила Галкина. Такая технология – логичное продолжение клиентского опыта в эквайринге, который позволяет оплачивать покупку по QR-коду, считает она. К тому же затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание – на 20%. Сокращение расходов на оборудование связано с исключением избыточных элементов – картоприемника, ПИН-клавиатуры и т. п. В какую сумму Сбербанку обошлась новая разработка, Галкина не сказала.