HSBC заметил украинские санкции

На фоне санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским, российским IT-компаниям начали отказывать в проведении финансовых транзакций банки других стран. На это «Ведомостям» пожаловался источник в компании из санкционного списка. По его словам, гонконгский банк HSBC отказал компании в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером, ссылаясь именно на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones (крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях. – «Ведомости»). Информацию подтвердил собеседник, близкий к поставщику IT-решений.