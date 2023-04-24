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HSBC заметил украинские санкции

Гонконгский банк начал отказывать в транзакциях российским компаниям
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
JAKUB PORZYCKI / NurPhoto via AFP

На фоне санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским, российским IT-компаниям начали отказывать в проведении финансовых транзакций банки других стран. На это «Ведомостям» пожаловался источник в компании из санкционного списка. По его словам, гонконгский банк HSBC отказал компании в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером, ссылаясь именно на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones (крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях. – «Ведомости»). Информацию подтвердил собеседник, близкий к поставщику IT-решений.

Один из собеседников добавил, что с аналогичными проблемами в нескольких зарубежных банках столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, которые находятся в санкционном списке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных