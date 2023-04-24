ЦБ разработал стандарт для решения проблем должников с несколькими кредитами

Согласно документу, если гражданин попал в сложную жизненную ситуацию и не может вовремя платить по своим займам, он будет вправе обратиться в одну из кредитных организаций с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. Необходимо будет указать все банки, в которых у заемщика есть кредиты, а также предоставить мотивированное объяснение, почему он не может продолжать их обслуживать. Среди сложных жизненных ситуаций (всего их 10) в стандарте указаны временная нетрудоспособность заемщика более двух месяцев подряд, смерть заемщика (при условии перехода его долга по наследству, например, одному из супругов), призыв на срочную военную службу и проч.