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Финансы

ЦБ разработал стандарт для решения проблем должников с несколькими кредитами

Они смогут реструктурировать кредиты в разных банках через одну организацию
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Заемщики смогут реструктурировать свои долги в разных банках через одну кредитную организацию. Новый механизм описан Банком России в стандарте защиты прав и интересов заемщиков-физлиц при урегулировании задолженности. Стандарт разрабатывала рабочая группа ЦБ при участии представителей банковского сообщества, в том числе Дом.РФ, Сбербанка, финансового уполномоченного, Минфина и др.

Согласно документу, если гражданин попал в сложную жизненную ситуацию и не может вовремя платить по своим займам, он будет вправе обратиться в одну из кредитных организаций с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. Необходимо будет указать все банки, в которых у заемщика есть кредиты, а также предоставить мотивированное объяснение, почему он не может продолжать их обслуживать. Среди сложных жизненных ситуаций (всего их 10) в стандарте указаны временная нетрудоспособность заемщика более двух месяцев подряд, смерть заемщика (при условии перехода его долга по наследству, например, одному из супругов), призыв на срочную военную службу и проч.

Банки смогут самостоятельно взаимодействовать друг с другом для реструктуризации всех кредитов заемщика или назначить одного оператором, который возьмет на себя эту задачу, отмечается в сообщении ЦБ. Возможных механизмов урегулирования несколько, в том числе снижение размера или отмена начисленных неустоек, изменение даты периодического платежа по кредитному договору, замена предмета залога и др.

На первом этапе применение стандарта будет добровольным, чтобы наработать достаточную практику применения и при необходимости уточнить его текст. Кредиторы, которые решат к нему присоединиться, должны будут размещать необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах.

«Это сэкономит и время, и деньги заемщику, потому что на выходе он получает посильный график платежей, учитывающий его долги перед всеми кредиторами. Банкам это тоже выгодно, потому что позволит не терять заемщика и не портить его кредитную историю», – отметил в Telegram-канале ЦБ начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей Алексей Чирков. 

В IV квартале 2022 г. доля ипотечных кредитов с высокой долговой нагрузкой достигла 44% по сравнению с 36% кварталом ранее, отметил заместитель гендиректора Дом.РФ Алексей Ниденс, чьи слова приводятся в пресс-релизе банка. В случае попадания семьи заемщика в сложную жизненную ситуацию ухудшается платежная дисциплина и возникает риск утраты жилья, причем часто единственного, отмечает он. В Сбербанке уверены, что заемщики позитивно оценивают комплексное урегулирование – оно помогает комфортно вернуться в график выплат по кредитам, выданным разными банками, и избежать накапливания долгов, передал через представителя банка директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов. По его словам, появление стандарта открывает новую веху в дальнейшем развитии альтернативных инструментов урегулирования задолженности по кредитам физических лиц.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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