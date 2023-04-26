Эксперты оценили льготы ЦБ для кредитования банками трансформации экономики

По расчетам регулятора, экономия может достигать в некоторых случаях до 10% совокупного капитала – на конец 2022 г. его размер составил 13,3 трлн руб. Чаговец считает, что снижение требования к капиталу существенно: от стандартного риск-веса величины кредитного риска банкам можно будет «сбросить» от 10 до 70%. В ЦБ рассчитывают, что в мае проект указания будет окончательно согласован и до конца первого полугодия его отправят на государственную регистрацию в Минюст.