Эксперты оценили льготы ЦБ для кредитования банками трансформации экономики

Эксперты оценили льготы ЦБ для кредитования банками трансформации экономикиСлишком жесткие требования могут допустить к таким кредитам только крупнейшие банки
ЦБ готов предложить банкам понижающие коэффициенты оценки риска при расчете капитала, если они будут кредитовать проекты для достижения технологического суверенитета России. Об этом на встрече членов Ассоциации российских банков с регулятором рассказал начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Алексей Чаговец.
По расчетам регулятора, экономия может достигать в некоторых случаях до 10% совокупного капитала – на конец 2022 г. его размер составил 13,3 трлн руб. Чаговец считает, что снижение требования к капиталу существенно: от стандартного риск-веса величины кредитного риска банкам можно будет «сбросить» от 10 до 70%. В ЦБ рассчитывают, что в мае проект указания будет окончательно согласован и до конца первого полугодия его отправят на государственную регистрацию в Минюст.