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Эксперты оценили льготы ЦБ для кредитования банками трансформации экономики

Слишком жесткие требования могут допустить к таким кредитам только крупнейшие банки
Михаил Кузнецов
Финансирование проектов технологического суверенитета требует наличия у банков источников долгосрочного фондирования / Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ готов предложить банкам понижающие коэффициенты оценки риска при расчете капитала, если они будут кредитовать проекты для достижения технологического суверенитета России. Об этом на встрече членов Ассоциации российских банков с регулятором рассказал начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Алексей Чаговец.

По расчетам регулятора, экономия может достигать в некоторых случаях до 10% совокупного капитала – на конец 2022 г. его размер составил 13,3 трлн руб. Чаговец считает, что снижение требования к капиталу существенно: от стандартного риск-веса величины кредитного риска банкам можно будет «сбросить» от 10 до 70%. В ЦБ рассчитывают, что в мае проект указания будет окончательно согласован и до конца первого полугодия его отправят на государственную регистрацию в Минюст.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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