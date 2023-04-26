ВТБ заработал почти 150 млрд рублей прибыли за I квартал

ВТБ заработал почти 150 млрд рублей прибыли за I кварталБанк вышел в сильный плюс после рекордного убытка за прошлый год
Группа ВТБ, с учетом уже присоединившихся к ней банков «ФК Открытие» и крымского РНКБ, заработала за январь – март 146,7 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По российским стандартам сам ВТБ получил 99,9 млрд руб. прибыли.
Данных за I квартал 2022 г. ВТБ не раскрывает – указ ЦБ дает такое право, но за январь-февраль прошлого года банк показал чистый убыток в размере 78 млрд руб. По сравнению с успешным для ВТБ 2021 г. прибыль банка выросла в 1,72 раза квартал к кварталу – тогда банк заработал 85,1 млрд руб. прибыли по МСФО, причем в отчетности отражались результаты иностранных «дочек» (сейчас группа потеряла большую часть зарубежного бизнеса из-за блокирующих санкций).
Заработок в размере 146,7 млрд руб. соответствует возврату на капитал (ROE) на уровне 35,05%, рассказал журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он добавил, что не помнит в истории банка «таких значений возврата на капитал». Для сравнения, в I квартале 2021 г. показатель ROE был 19,2%, а за весь прошлый год, самый убыточный для ВТБ, составил минус 42,6% при отрицательном результате в 612,6 млрд руб. по МСФО.
Положительный результат сложился из двух частей: 144 млрд руб. ВТБ заработал от продолжающейся деятельности, а 2,5 млрд руб. составил разовый эффект от прекращающейся. Последнее связано с тем, что вместе с «ФК Открытие» ВТБ достался и «Росгосстрах», который теперь предназначен для последующей продажи, пояснил Пьянов.
Чистый процентный доход госбанка за январь – март составил 173 млрд руб., комиссионный – 42 млрд руб., а чистая процентная маржа достигла 3,1%. Прочий операционный доход составил 88 млрд руб. и обеспечен в основном двумя разовыми факторами. Первый из них – 35,4 млрд руб. от присоединения к группе в конце марта крымского РНКБ, второй, в размере 61,5 млрд руб., – положительная переоценка открытой валютной позиции банка на фоне ослабления рубля последние месяцы.
Наиболее важный для банка норматив достаточности базового капитала Н1.1 находился на уровне 6,5% при минимуме в 4%.
Отчисления в резервы на возможные потери составили 50 млрд руб., из которых 20 млрд пришлось на юрлиц, 30 млрд руб. – на физлиц. Административные и управленческие расходы достигли 79 млрд руб., еще 31 млрд руб. – налог на прибыль. Соотношение операционных расходов к доходам (CIR) составило 26%, а стоимость риска (COR) – 1,2% годовых, рассказал Пьянов.
Портфель кредитов юридическим лицам вырос с начала года на 3% и достиг 12,1 трлн руб., населению – на 4% до 5,8 трлн руб. 1 процентный пункт роста в каждый из кредитных портфелей внес РНКБ, уточнил Пьянов. Средства компаний за этот же период увеличились на 10% до 12,2 трлн руб., депозиты физлиц прибавили 4% и достигли 7,7 трлн руб.
Пьянов также упомянул и разовый налоговый сбор в бюджет со сверхприбыли компаний. По его словам, сейчас версия законопроекта предусматривает, что так называемый windfall tax платят те, у кого средняя налогооблагаемая прибыль за 2021-2022 гг. превышает этот показатель за 2018-2019 гг. Исходя из этой концепции «убыток ВТБ за 2022 г. полностью устраняет хоть какую-либо вероятность уплаты банком этого фискального сбора», подчеркнул Пьянов. Он добавил, что «был удивлен читать отдельные мнения аналитиков о том, что банку ВТБ приписываются какие-то миллиарды уплачиваемого фискального сбора».
ВТБ вместе с Альфа-банком оказались единственными среди системно значимых игроков, закончивших 2022 г. с убытком, причем рекордным – 757 млрд и 117 млрд руб. по РСБУ соответственно. Для поддержания капитала ВТБ запланировал две допэмиссии суммарно на 270 млрд руб. в этом полугодии. Одна из них уже прошла – порядка 150 млрд руб. акций выкупило государство. Вторая допэмиссия, говорил ранее Пьянов, будет полностью рыночной. Платить дивиденды ВТБ не намерен как минимум два года – за 2022 и 2023 гг., отмечал ранее топ-менеджер банка.
За 2023 г. ВТБ рассчитывает заработать прибыль в диапазоне от 327 млрд до 400 млрд руб., напомнил прогнозы банка Пьянов. Превышения квартального результата января – марта в этом году госбанкир уже не ждет.
Весь сектор за I квартал заработал рекордную прибыль в размере 881 млрд руб. Правда, более 70 млрд руб. пришлось на разовые факторы – 11 млрд руб. банки получили от операций с ценными бумагами, еще 61 млрд руб. дохода дала валютная переоценка на фоне ослабления рубля. Чистая прибыль крупнейшего игрока, Сбербанка, в январе – марте достигла 350,2 млрд руб. по РСБУ. Совкомбанк за этот же период заработал 31,6 млрд руб.