ВТБ заработал почти 150 млрд рублей прибыли за I квартал

Пьянов также упомянул и разовый налоговый сбор в бюджет со сверхприбыли компаний. По его словам, сейчас версия законопроекта предусматривает, что так называемый windfall tax платят те, у кого средняя налогооблагаемая прибыль за 2021-2022 гг. превышает этот показатель за 2018-2019 гг. Исходя из этой концепции «убыток ВТБ за 2022 г. полностью устраняет хоть какую-либо вероятность уплаты банком этого фискального сбора», подчеркнул Пьянов. Он добавил, что «был удивлен читать отдельные мнения аналитиков о том, что банку ВТБ приписываются какие-то миллиарды уплачиваемого фискального сбора».