Власти подняли вопрос о создании площадки для помощи банкам при переходе на отечественный софт

Власти и рынок обсуждают создание инфраструктурной организации, которая поможет небольшим и средним банкам, а также другим финансовым учреждениям перейти на отечественное программное обеспечение (ПО), сообщил «Ведомостям» знакомый с ходом дискуссии источник. Факт переговоров банков и ЦБ подтвердили председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков и вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Представитель регулятора сообщил «Ведомостям», что Банк России следит за ситуацией с переходом на российский софт и ему известно о вопросах, возникающих у небольших банков. В том числе ЦБ работает над тем, чтобы создать правовые условия для внешнего найма IT-специалистов и использования облачных услуг финансовыми организациями.