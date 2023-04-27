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Власти подняли вопрос о создании площадки для помощи банкам при переходе на отечественный софт

Но для реализации этой идеи нужно 3 млрд рублей и участие крупнейших игроков
Михаил Кузнецов
Андрей Махонин / Ведомости

Власти и рынок обсуждают создание инфраструктурной организации, которая поможет небольшим и средним банкам, а также другим финансовым учреждениям перейти на отечественное программное обеспечение (ПО), сообщил «Ведомостям» знакомый с ходом дискуссии источник. Факт переговоров банков и ЦБ подтвердили председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков и вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Представитель регулятора сообщил «Ведомостям», что Банк России следит за ситуацией с переходом на российский софт и ему известно о вопросах, возникающих у небольших банков. В том числе ЦБ работает над тем, чтобы создать правовые условия для внешнего найма IT-специалистов и использования облачных услуг финансовыми организациями.

С помощью отечественных наработок можно сформировать инфраструктурную площадку, через которую небольшие банки могли бы подключаться к ПО и экономить свои деньги, пояснил Аксаков. К такой структуре, по его мнению, могли бы подключаться не только банки, но и другие организации, которые платили бы абонентские взносы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных