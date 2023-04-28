Еще один американский банк может обанкротиться

Еще один американский банк может обанкротитьсяКлиенты First Republic Bank забрали с депозитов $100 млрд за I квартал
Калифорнийский First Republic Bank может стать четвертым обанкротившимся американским банком за неполные два месяца. На конец марта First Republic занимал 14-е место с активами $212,6 млрд. Его крах может стать крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. – до последнего момента это место занимал Silicon Valley Bank (SVB) с активами $209 млрд, который обанкротился в начале марта.
Помимо SVB за последние месяцы рухнул занимавший 29-е место ($110,3 млрд) Signature Bank, а перед этим закрылся Silvergate Bank, который специализировался на обслуживании криптовалютного рынка.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам