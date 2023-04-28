Еще один американский банк может обанкротиться

Калифорнийский First Republic Bank может стать четвертым обанкротившимся американским банком за неполные два месяца. На конец марта First Republic занимал 14-е место с активами $212,6 млрд. Его крах может стать крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. – до последнего момента это место занимал Silicon Valley Bank (SVB) с активами $209 млрд, который обанкротился в начале марта.