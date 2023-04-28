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Еще один американский банк может обанкротиться

Клиенты First Republic Bank забрали с депозитов $100 млрд за I квартал
Михаил Кузнецов
JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

Калифорнийский First Republic Bank может стать четвертым обанкротившимся американским банком за неполные два месяца. На конец марта First Republic занимал 14-е место с активами $212,6 млрд. Его крах может стать крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. – до последнего момента это место занимал Silicon Valley Bank (SVB) с активами $209 млрд, который обанкротился в начале марта.

Помимо SVB за последние месяцы рухнул занимавший 29-е место ($110,3 млрд) Signature Bank, а перед этим закрылся Silvergate Bank, который специализировался на обслуживании криптовалютного рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных