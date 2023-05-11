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Крах калифорнийских банков привел к зиме на глобальном венчурном рынке

Даже зрелым проектам придется бороться за выживание
Михаил Кузнецов
Банкротство Silicon Valley Bank – это следствие происходящих процессов / Dado Ruvic / Reuters

На мировом венчурном рынке наступила зима: серия банкротств американских банков, специализирующихся на обслуживании перспективных стартапов и криптопроектов, фактически заморозила инвестиционную активность, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты – в этом тезисе их мнения сошлись. За последние два месяца закрылись уже четыре организации из США, пятой жертвой на прошлой неделе чуть не стал еще один банк, PacWest (16-е место в США по размеру активов, $41,2 млрд) из Калифорнии (в штате находится Кремниевая долина). В начале марта его акции стоили $26,68, но за два месяца на волне паники вкладчиков и публикаций о возможной продаже их цена падала почти до $3, хотя потом котировки и отыграли небольшую часть обвала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных