Крах калифорнийских банков привел к зиме на глобальном венчурном рынке

На мировом венчурном рынке наступила зима: серия банкротств американских банков, специализирующихся на обслуживании перспективных стартапов и криптопроектов, фактически заморозила инвестиционную активность, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты – в этом тезисе их мнения сошлись. За последние два месяца закрылись уже четыре организации из США, пятой жертвой на прошлой неделе чуть не стал еще один банк, PacWest (16-е место в США по размеру активов, $41,2 млрд) из Калифорнии (в штате находится Кремниевая долина). В начале марта его акции стоили $26,68, но за два месяца на волне паники вкладчиков и публикаций о возможной продаже их цена падала почти до $3, хотя потом котировки и отыграли небольшую часть обвала.