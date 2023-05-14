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Эксперты оценили юридические риски цифрового рубля

Правовые аспекты еще требуют проработки, считают в ЦБ
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Эксперты оценили юридические риски цифрового рубля – не определены еще не только нюансы, но и регламент урегулирования споров, в том числе между гражданами. В ЦБ согласны, что тема требует дополнительной проработки. Регулятору, вероятно, придется разделить ответственность за спорные вопросы с банками

В преддверии полноценного запуска цифрового рубля эксперты начали активно сигнализировать уже не столько об экономических, сколько о юридических рисках этого инструмента. В случае возникновения у граждан претензий или разногласий при использовании цифрового рубля пока не совсем ясно, как им взаимодействовать с оператором платформы – Банком России. На это обратила внимание профессор кафедры финансового права МГЮА Татьяна Рождественская, выступая на сессии «Цифровой рубль: преимущества и новые возможности» Петербургского международного юридического форума. Сейчас нет ни правил самой площадки, ни подзаконных документов, регламентирующих данный аспект, заявила она. В ЦБ с ней согласились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных