Эксперты оценили юридические риски цифрового рубля

В преддверии полноценного запуска цифрового рубля эксперты начали активно сигнализировать уже не столько об экономических, сколько о юридических рисках этого инструмента. В случае возникновения у граждан претензий или разногласий при использовании цифрового рубля пока не совсем ясно, как им взаимодействовать с оператором платформы – Банком России. На это обратила внимание профессор кафедры финансового права МГЮА Татьяна Рождественская, выступая на сессии «Цифровой рубль: преимущества и новые возможности» Петербургского международного юридического форума. Сейчас нет ни правил самой площадки, ни подзаконных документов, регламентирующих данный аспект, заявила она. В ЦБ с ней согласились.