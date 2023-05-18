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Прибыль Росбанка за I квартал 2023 года превысила результаты прошлого года

Он добился этого благодаря быстрой смене собственника и позднему попаданию под санкции
Наталья Заруцкая Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль Росбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2023 г. составила 8,7 млрд руб., сообщила предправления банка Наталья Воеводина на пресс-конференции. Это почти на 80% больше, чем за весь 2022 год, тогда организация заработала 4,9 млрд руб. В 2021 г. Росбанк показал финансовый результат в 19,6 млрд руб. Поквартальные показатели прошлого года Росбанк, пользуюсь полученным от ЦБ правом, не публиковал и не планирует делать это в будущем, сказала Воеводина. В релизе за I квартал банк также раскрыл только отдельные показатели по МСФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных