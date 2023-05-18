Прибыль Росбанка за I квартал 2023 года превысила результаты прошлого года

Чистая прибыль Росбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2023 г. составила 8,7 млрд руб., сообщила предправления банка Наталья Воеводина на пресс-конференции. Это почти на 80% больше, чем за весь 2022 год, тогда организация заработала 4,9 млрд руб. В 2021 г. Росбанк показал финансовый результат в 19,6 млрд руб. Поквартальные показатели прошлого года Росбанк, пользуюсь полученным от ЦБ правом, не публиковал и не планирует делать это в будущем, сказала Воеводина. В релизе за I квартал банк также раскрыл только отдельные показатели по МСФО.