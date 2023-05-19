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Сбербанк показал рекордную прибыль за I квартал и повысил практически все прогнозы на год

Несмотря на неполную отчетность, аналитики верят, что акции банка обладают сильным потенциалом
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк опубликовал результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2023 г. в усеченном виде. С прошлого года финансовые организации получили право не раскрывать показатели целиком. «Сбер» получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб. Показатели аналогичного периода прошлого года банк не раскрывает. Финансовый результат за первые три месяца на 4% превысил консенсус-прогноз аналитиков и на 32% – результат за весь прошлый кризисный год.

После публикации отчетности обыкновенные акции «Сбера» выросли на 1,71% до 234,49 руб. Под данным на 18:00 мск, их стоимость скорректировалась до 231,85 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 64,41%. Они дорожают опережающими рост индекса Мосбиржи в целом и финансового бенчмарка в частности темпами. Эти два показателя увеличились за тот же период на 22,69 и 33,46% соответственно. Исторического максимума бумаги Сбербанка достигли в октябре 2021 г. (387,6 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных