Сбербанк показал рекордную прибыль за I квартал и повысил практически все прогнозы на год

После публикации отчетности обыкновенные акции «Сбера» выросли на 1,71% до 234,49 руб. Под данным на 18:00 мск, их стоимость скорректировалась до 231,85 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 64,41%. Они дорожают опережающими рост индекса Мосбиржи в целом и финансового бенчмарка в частности темпами. Эти два показателя увеличились за тот же период на 22,69 и 33,46% соответственно. Исторического максимума бумаги Сбербанка достигли в октябре 2021 г. (387,6 руб.).