ЦБ будет сам следить за рисками отмывания доходов в цифровых рублях

Изначально планировалось возложить функцию исполнения процедур, предусмотренных 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ), на банки. Сейчас антиотмывочный механизм работает именно таким образом: соблюдение требований применительно к фиатной валюте контролируют финансовые организации с помощью собственных систем. Идея распределить ответственность в сфере обращения цифрового рубля аналогичным образом была включена в специальную концепцию ЦБ, которая была опубликована в 2021 г. Но с тех пор видение Банка России по ряду вопросов поменялось.