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ЦБ будет сам следить за рисками отмывания доходов в цифровых рублях

Это потребует изменений в 115-ФЗ
Наталья Заруцкая
Минфин обещает, что обращение цифрового рубля начнется до конца года / Евгений Разумный / Ведомости

Изначально планировалось возложить функцию исполнения процедур, предусмотренных 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ), на банки. Сейчас антиотмывочный механизм работает именно таким образом: соблюдение требований применительно к фиатной валюте контролируют финансовые организации с помощью собственных систем. Идея распределить ответственность в сфере обращения цифрового рубля аналогичным образом была включена в специальную концепцию ЦБ, которая была опубликована в 2021 г. Но с тех пор видение Банка России по ряду вопросов поменялось.

По большинству концептуальных вопросов реализации антиотмывочных стандартов на платформе цифрового рубля достигнуто взаимопонимание, отметил представитель Росфинмониторинга. По его словам, конкретные предложения, в том числе для включения в законопроект, уже сформулированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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