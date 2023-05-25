Крупнейшие российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 года

Крупнейшие российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 годаПо результатам всего года сектор может заработать от 2 трлн до 2,6 трлн рублей
Российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 г. Они показали рекордные первые три месяца по прибыли, заработав 881 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). В России действует 327 кредитных организаций. 12 из 13 системно значимых банков (кроме Промсвязьбанка) показали финансовые результаты за первые три месяца в усеченном, но все-таки чуть более подробном формате, чем за прошлый год.
Рынок уже давно понял, что в 2023 г. начнется тенденция к публикации более подробной отчетности, так как банки захотят раскрыть хорошие финансовые результаты, говорит партнер консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина. По ее словам, на фоне прибыли за I квартал кредитным организациям было проще показать убытки 2022 г., например от обесценения активов, резервирования кредитного портфеля и заблокированных активов.