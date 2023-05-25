Крупнейшие российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 года

Российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 г. Они показали рекордные первые три месяца по прибыли, заработав 881 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). В России действует 327 кредитных организаций. 12 из 13 системно значимых банков (кроме Промсвязьбанка) показали финансовые результаты за первые три месяца в усеченном, но все-таки чуть более подробном формате, чем за прошлый год.