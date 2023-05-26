Косвенными участниками китайской системы CIPS стали 30 российских банков

Пока российские банки подключаются к системе в основном как косвенные участники, а не прямые. Прямые участники открывают учетную запись в CIPS, отправляют и получают сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывают счета непосредственно в CIPS (косвенные – через банки-корреспонденты). Статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Единственным банком, подключенным к китайской системе напрямую, является российская «дочка» крупнейшего китайского «Айсибиси банка», говорит собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.