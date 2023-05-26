Косвенными участниками китайской системы CIPS стали 30 российских банков

Косвенными участниками китайской системы CIPS стали 30 российских банковНа присоединение уже выстроилась очередь из десятков кредитных организаций
Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет проводить платежи в юанях. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком», бывшая Российская национальная ассоциация SWIFT) Роман Чернов. Количество присоединившихся к системе кредитных организаций растет, подтверждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
Пока российские банки подключаются к системе в основном как косвенные участники, а не прямые. Прямые участники открывают учетную запись в CIPS, отправляют и получают сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывают счета непосредственно в CIPS (косвенные – через банки-корреспонденты). Статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Единственным банком, подключенным к китайской системе напрямую, является российская «дочка» крупнейшего китайского «Айсибиси банка», говорит собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.