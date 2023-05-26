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Косвенными участниками китайской системы CIPS стали 30 российских банков

На присоединение уже выстроилась очередь из десятков кредитных организаций
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет проводить платежи в юанях. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком», бывшая Российская национальная ассоциация SWIFT) Роман Чернов. Количество присоединившихся к системе кредитных организаций растет, подтверждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Пока российские банки подключаются к системе в основном как косвенные участники, а не прямые. Прямые участники открывают учетную запись в CIPS, отправляют и получают сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывают счета непосредственно в CIPS (косвенные – через банки-корреспонденты). Статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Единственным банком, подключенным к китайской системе напрямую, является российская «дочка» крупнейшего китайского «Айсибиси банка», говорит собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных