Росбанк первым среди крупных банков запустит трансграничные платежи в криптовалюте

Росбанк первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчетов в криптовалюте, рассказал «Ведомостям» его представитель, подчеркнув, что они соответствуют требованиям законодательства и ЦБ. В кредитной организации уже идут пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами, добавил он.