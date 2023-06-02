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Росбанк первым среди крупных банков запустит трансграничные платежи в криптовалюте

Услуга будет иметь спрос у бизнеса, но не станет массовой
Михаил Кузнецов
Техническое обеспечение решений с криптовалютами клиентам Росбанка предоставляет российский финтехсервис B-crypto / Евгений Разумный / Ведомости

Росбанк первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчетов в криптовалюте, рассказал «Ведомостям» его представитель, подчеркнув, что они соответствуют требованиям законодательства и ЦБ. В кредитной организации уже идут пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами, добавил он.

«Ведомости» направили запрос в топ-50 банков по размеру активов, но никто из них не подтвердил факт предоставления таких услуг. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что не встречал официальных примеров внедрения таких решений среди крупных банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных