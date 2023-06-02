Росбанк первым среди крупных банков запустит трансграничные платежи в криптовалюте

Росбанк первым среди крупных банков запустит трансграничные платежи в криптовалютеУслуга будет иметь спрос у бизнеса, но не станет массовой
Росбанк первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчетов в криптовалюте, рассказал «Ведомостям» его представитель, подчеркнув, что они соответствуют требованиям законодательства и ЦБ. В кредитной организации уже идут пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в топ-50 банков по размеру активов, но никто из них не подтвердил факт предоставления таких услуг. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что не встречал официальных примеров внедрения таких решений среди крупных банков.
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