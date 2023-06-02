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Финансы

ЦБ предложил малым банкам объединиться в «Альянсы» или «Зонтики»

Это поможет развитию организаций с базовой лицензией в условиях санкций
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Небольшие банки могут объединяться друг с другом или же вокруг крупного универсального игрока. Об этом говорится в новой концепции специальных объединений ЦБ – ее на встрече регулятора с представителями банков при участии Ассоциации банков России (АБР) описал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Это только начало обсуждения, отмечается в сообщении на сайте Банка России: регулятор готов более предметно рассмотреть и другие идеи и обсудить их с рынком.

«При этом не секрет, что у таких [небольших] банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств», – приводятся в сообщении ЦБ слова председателя Эльвиры Набиуллиной. 

Партнерство небольших игроков «может помочь развитию их бизнес-моделей — снижению затрат (например, на IT и маркетинг), увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы», говорится в сообщении регулятора.

Виды банков

С 2017 г. российские банки делятся на две группы – с базовой лицензией и универсальной. В зависимости от этого к банкам применяются разные регуляторные требования. Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала составляет 300 млн руб. К ним применяется упрощенное регулирование, но также есть и ограничения. Например, такие банки не могут иметь корсчетов за рубежом. Из 327 действующих сейчас в России банков 226 имеют универсальную лицензию, а 101 – базовую.

Две модели от ЦБ 

В презентации Данилова описано две модели специальных объединений – «Альянс» и «Зонтик». 

Модель «Альянса» предполагает, что банки с базовой лицензией создадут для координации деятельности управляющую компанию (УК), чей капитал будет формироваться за счет взносов игроков. В таком формате участники объединения солидарно отвечают по обязательствам друг друга, говорится в презентации Данилова. 

По задумке регулятора, УК не только будет управлять деятельностью «Альянса» как «головной банк», но и работать в режиме одного окна при взаимодействия с ЦБ. Также она будет вырабатывать правила и стандарты объединения (продукты, маркетинг, управление риска), координировать участия в крупных сделках, совершать централизованные закупки и инвестиции, исполнять представительские функции и защищать интересы участников объединения.

Например, если у банка с базовой лицензией слабые IT-компетенции, то «Альянс» поможет организовать централизованную разработку или аренду IT-решений. Или же при наличии узкой продуктовой линейки у одного из участников поможет с ее расширением за счет кооперации и кросс-продаж. 

Модель «Зонтик» организована по франчайзинговому типу и предполагает, что крупный универсальный игрок возьмет «под крыло» малые банки вне зависимости от вида лицензии. Участники объединения будут платить роялти крупному банку либо же станут его миноритариями. Взамен головная кредитная организация будет оказывать им операционную и бизнес-поддержку. По итогу небольшие игроки смогут использовать компетенции, ресурсы и инфраструктуру крупного банка, а также участвовать через него в госпрограммах.

Преимуществами зонтичного типа объединения для головного игрока ЦБ видит расширение регионального присутствия без затрат на открытие офисов, а также снижение санкционных рисков при структурировании через партнеров. Также это принесет ему дополнительный комиссионный доход за использование франшизы, аутсорсинг бизнес-процессов и инфраструктуры.

Другие предложения ЦБ

ЦБ выступил и с другими предложениями для развития банков с базовой лицензией. В частности, регулятор планирует: 

  • Поддержать предоставление им права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе. Сейчас они могут это делать только до конца 2023 г., и уже 18 банков воспользовались такой возможностью. ЦБ полагает, что это обеспечит стабильность логистических цепочек, поспособствует осуществлению расчетов по поставкам импортных товаров и услуг в условиях санкций и сформирует новую нишу для небольших банков – «расчетные центры».

  • Расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать банки с базовой лицензией. Сейчас им доступны только ценные бумаги из котировального списка первого уровня Мосбиржи, облигации ЦБ, ипотечные ценные бумаги и неэмиссионные бумаги, например векселя и закладные. ЦБ предлагает с 2024 г. разрешить работать с бумагами из котировального списка первого и второго уровня любой российской биржи. Также банки смогут отчуждать «зависшие» ценные бумаги, которые они не успели реализовать в установленные сроки и с которыми не вправе сейчас работать.

  • Рассмотреть возможность распространить на банки с базовой лицензией программу стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и адаптации экономики.

  • Уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера, что снизит нагрузку на капитал банков.

  • Продолжить работу с Минфином и другими ведомствами по переходу на кредитный рейтинг как основной критерий доступа банков к публичным средствам и по обеспечению конкурентного доступа к программам субсидированного кредитования.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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