ЦБ предложил малым банкам объединиться в «Альянсы» или «Зонтики»Это поможет развитию организаций с базовой лицензией в условиях санкций
Небольшие банки могут объединяться друг с другом или же вокруг крупного универсального игрока. Об этом говорится в новой концепции специальных объединений ЦБ – ее на встрече регулятора с представителями банков при участии Ассоциации банков России (АБР) описал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Это только начало обсуждения, отмечается в сообщении на сайте Банка России: регулятор готов более предметно рассмотреть и другие идеи и обсудить их с рынком.
«При этом не секрет, что у таких [небольших] банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств», – приводятся в сообщении ЦБ слова председателя Эльвиры Набиуллиной.
Партнерство небольших игроков «может помочь развитию их бизнес-моделей — снижению затрат (например, на IT и маркетинг), увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы», говорится в сообщении регулятора.
Виды банков
С 2017 г. российские банки делятся на две группы – с базовой лицензией и универсальной. В зависимости от этого к банкам применяются разные регуляторные требования. Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала составляет 300 млн руб. К ним применяется упрощенное регулирование, но также есть и ограничения. Например, такие банки не могут иметь корсчетов за рубежом. Из 327 действующих сейчас в России банков 226 имеют универсальную лицензию, а 101 – базовую.
Две модели от ЦБ
В презентации Данилова описано две модели специальных объединений – «Альянс» и «Зонтик».
Модель «Альянса» предполагает, что банки с базовой лицензией создадут для координации деятельности управляющую компанию (УК), чей капитал будет формироваться за счет взносов игроков. В таком формате участники объединения солидарно отвечают по обязательствам друг друга, говорится в презентации Данилова.
По задумке регулятора, УК не только будет управлять деятельностью «Альянса» как «головной банк», но и работать в режиме одного окна при взаимодействия с ЦБ. Также она будет вырабатывать правила и стандарты объединения (продукты, маркетинг, управление риска), координировать участия в крупных сделках, совершать централизованные закупки и инвестиции, исполнять представительские функции и защищать интересы участников объединения.
Например, если у банка с базовой лицензией слабые IT-компетенции, то «Альянс» поможет организовать централизованную разработку или аренду IT-решений. Или же при наличии узкой продуктовой линейки у одного из участников поможет с ее расширением за счет кооперации и кросс-продаж.
Модель «Зонтик» организована по франчайзинговому типу и предполагает, что крупный универсальный игрок возьмет «под крыло» малые банки вне зависимости от вида лицензии. Участники объединения будут платить роялти крупному банку либо же станут его миноритариями. Взамен головная кредитная организация будет оказывать им операционную и бизнес-поддержку. По итогу небольшие игроки смогут использовать компетенции, ресурсы и инфраструктуру крупного банка, а также участвовать через него в госпрограммах.
Преимуществами зонтичного типа объединения для головного игрока ЦБ видит расширение регионального присутствия без затрат на открытие офисов, а также снижение санкционных рисков при структурировании через партнеров. Также это принесет ему дополнительный комиссионный доход за использование франшизы, аутсорсинг бизнес-процессов и инфраструктуры.
Другие предложения ЦБ
ЦБ выступил и с другими предложениями для развития банков с базовой лицензией. В частности, регулятор планирует:
- Поддержать предоставление им права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе. Сейчас они могут это делать только до конца 2023 г., и уже 18 банков воспользовались такой возможностью. ЦБ полагает, что это обеспечит стабильность логистических цепочек, поспособствует осуществлению расчетов по поставкам импортных товаров и услуг в условиях санкций и сформирует новую нишу для небольших банков – «расчетные центры».