ЦБ предложил малым банкам объединиться в «Альянсы» или «Зонтики»

Виды банков

С 2017 г. российские банки делятся на две группы – с базовой лицензией и универсальной. В зависимости от этого к банкам применяются разные регуляторные требования. Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала составляет 300 млн руб. К ним применяется упрощенное регулирование, но также есть и ограничения. Например, такие банки не могут иметь корсчетов за рубежом. Из 327 действующих сейчас в России банков 226 имеют универсальную лицензию, а 101 – базовую.