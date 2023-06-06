ВТБ раскрыл долю государства в капитале по итогам второй допэмиссии

Вторую, «чисто коммерческую», допэмиссию ВТБ зарегистрировал в марте – банк готовил к размещению 9,3 трлн штук бумаг по открытой подписке. Костин утверждал, что у банка еще в феврале были предварительные заявки на покупку акций на 120 млрд руб. Но по итогу ВТБ собрал 93,4 млрд руб., разместив 5,1 трлн акций. Пьянов отметил, что банк намеренно не проводил активный маркетинг повторного размещения (SPO). Это позволило, хоть и с небольшим недобором спроса, избежать значительного количества шортов и сильного колебания цены акции – оно находилось в пределах 5%. После проведения всех расчетов по второй допэмиссии, банк подаст на регистрацию выпуска в ЦБ – только затем ВТБ сможет признать ее в регуляторном капитале, уточнил банкир.