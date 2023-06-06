ВТБ раскрыл долю государства в капитале по итогам второй допэмиссии

ВТБ раскрыл долю государства в капитале по итогам второй допэмиссииРыночное размещение акций снизило ее с 76,4% до 61,8%
ВТБ в результате двух допэмиссий собрал 243 млрд руб. – это на 27 млрд меньше, чем банк ожидал получить. В феврале предправления Андрей Костин заявлял о планах привлечь в капитал первого уровня как минимум 270 млрд руб. «Недобор» связан с переоценкой потенциала продажи акций рынку. Первая допэмиссия была «государственной» и предполагала увеличение капитала за счет конвертации субординированного кредита и взноса в виде акций крымского РНКБ.
По итогам двух допэмиссий доля государства в капитале составила 61,8%, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телеконференции. Полученных средств банку хватит, чтобы закрыть потребность в капитале на этот и следующий год, уточнил он.
Банк нацеливался на увеличение уставного капитала почти на 302 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Этот таргет ВТБ утвердил 30 января. Первую допэмиссию в конце марта полностью выкупило государство: ВТБ привлек 149,4 млрд руб. Банк конвертировал в капитал суборда на 100 млрд руб., в 2014 г. выданного из средств ФНБ, и получил взнос в виде акции крымского РНКБ на 49,4 млрд. Доля государства возросла после размещения с 60,9% до 76,4%, рассказал Пьянов.
Вторую, «чисто коммерческую», допэмиссию ВТБ зарегистрировал в марте – банк готовил к размещению 9,3 трлн штук бумаг по открытой подписке. Костин утверждал, что у банка еще в феврале были предварительные заявки на покупку акций на 120 млрд руб. Но по итогу ВТБ собрал 93,4 млрд руб., разместив 5,1 трлн акций. Пьянов отметил, что банк намеренно не проводил активный маркетинг повторного размещения (SPO). Это позволило, хоть и с небольшим недобором спроса, избежать значительного количества шортов и сильного колебания цены акции – оно находилось в пределах 5%. После проведения всех расчетов по второй допэмиссии, банк подаст на регистрацию выпуска в ЦБ – только затем ВТБ сможет признать ее в регуляторном капитале, уточнил банкир.
После рыночной допэмиссии доля государства снизилась до нынешних 61,8%, рассказал Пьянов. Ссылаясь на санкционную политику, банкир не раскрыл долю и имя якорного «российского, негосударственного институционального инвестора», а также того, получит ли он место в наблюдательном совете. Как писало со ссылкой на источники издание Frank Media, инвесторы рыночного размещения входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка, крупнейшие из которых «Газфонд» и «Газфонд Пенсионные накопления». Источник издания, близкий к руководству ЦБ, указал, что, по сути, весь объем идет «одному покупателю».
Поддержка капитала ВТБ понадобились после сложного для него 2022 г. Убытки госбанка стали рекордными как для него, так и для сектора – 757 млрд руб. по РСБУ и 612,6 млрд руб. – по МСФО (отчасти благодаря присоединению банка «ФК Открытие»). Результаты допэмиссий, по словам Пьянова, могут не оказать положительного эффекта на достаточность капитала, так как постепенно будут отменяться послабления ЦБ, которые его «съедают».
За апрель ВТБ заработал 61,8 млрд руб. чистой прибыли на консолидированной основе – из которых 21,8 млрд руб. благодаря разовому эффекту в виде валютной переоценки. В январе-апреле ВТБ получил 208,5 млрд руб., а возврат на капитал составил рекордные 36,7%. По итогам этого года банк надеется превысить 327 млрд руб. – показатель рекордного 2021 г. Но, как уточнил Пьянов, с учетом апрельского значения менеджмент склоняется к верхней границе диапазона в 400 млрд руб.
Банк больше не планирует неорганических действий, связанных с привлечением капитала, сказал Пьянов. Но тут же оговорился: в 2024 г. ВТБ надеется передать в отдельно выделенное общество заблокированные из-за санкций активы. Для этого, по словам банкира, надо внести несколько уточнений в закон 292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию. С учетом «ФК Открытия» размер заблокированных активов ВТБ составляет 685 млрд руб., а обязательств – 180 млрд руб., говорил ранее Пьянов.
Из-за отсутствия законодательной ясности Пьянов пока не смог оценить сколько капитала высвободит передача активов в отдельную структуру и кто будет ею владеть (группа или отдельное лицо в целях снятия санкционных рисков).
Создание отдельной структуры стало для ВТБ выбором номер один после «разочарований» и «тупика» в ходе переговоров по обмену заблокированных активов, признал Пьянов. «Камнем преткновения» выступают одобрения санкционных властей ЕС и США в рамках крупных активов, которые имеют важное значение для отдельных рынков, например, «ВТБ Европа», сказал банкир.