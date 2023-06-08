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Банк международных расчетов назвал главную киберугрозу для финансовой системы

К началу 2030-х банки, не защищенные от квантовых атак, окажутся под угрозой взлома
Антон Козлов
Кибератаки с квантовых устройств могут стать гораздо более разрушительными, чем атаки с современных компьютеров / SEEQC via REUTERS

Появление функционирующих квантовых компьютеров на горизонте ближайших 10–15 лет может стать самой опасной угрозой для безопасности банковских данных по всему миру. Об этом сообщили эксперты Банка международных расчетов (BIS, международная структура со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария) в июньском докладе «Проект «Скачок»: квантовая защита финансовой системы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных