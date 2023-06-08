Банк международных расчетов назвал главную киберугрозу для финансовой системы

Появление функционирующих квантовых компьютеров на горизонте ближайших 10–15 лет может стать самой опасной угрозой для безопасности банковских данных по всему миру. Об этом сообщили эксперты Банка международных расчетов (BIS, международная структура со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария) в июньском докладе «Проект «Скачок»: квантовая защита финансовой системы».