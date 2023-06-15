ЦБ продлил разрешение заключать сделки со страховщиками с недружественными акционерами

ЦБ продлил разрешение заключать сделки со страховщиками с недружественными акционерамиДоля таких компаний составляет 40% рынка
Банк России продлил послабления для российских страховщиков с недружественными нерезидентами среди акционеров: регулятор разрешил остальным компаниям заключать с ними сделки и договоры сострахования, перечислять средства, передавать и принимать от них портфели. Об этом говорится в разрешении заместителя председателя ЦБ Филиппа Габунии от 5 июня, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили два собеседника в страховщиках из топ-20.
После ввода санкций в 2022 г. российские власти приняли закон, который запретил отечественным страховщикам заключать сделки и переводить средства другим компаниями из отрасли, если их акционеры зарегистрированы в недружественных странах (список состоит из 43 государств. – «Ведомости»). Крупные российские страховщики с иностранными бенефицирами опасались, что это помешает их взаимоотношениям с контрагентами. Но в законе была предусмотрена возможность делать исключения по решению ЦБ, чем он и воспользовался год назад, писали «Ведомости».
Предыдущее разрешение от ЦБ действовало до конца 2022 г. Новый документ действует до 31 декабря 2023 г. включительно. Разрешение позволит продолжить работу с такими компаниями по страховым портфелям с обязательствами более года, говорит директор департамента страхования промышленных рисков «Росгосстраха» Максим Алехин. Многие из компаний либо уже имеют новых российских собственников, либо находятся в процессе, продолжает он. Но с учетом правил согласования сделок не все завершили реструктуризацию до конца 2022 г., резюмирует Алехин.
В новом разрешении отдельно оговаривается, что страховые компании с бенефициарами из недружественных стран могут страховать также и опасные производственные объекты, отмечает представитель ВСС. Возможно, в ЦБ за это время поступали однотипные вопросы, поэтому регулятор подготовил общее уточняющее разрешение, допускает он.
Новый документ вносит хоть какую-то конкретику относительно того, как может быть реализована сделка, и указывает на возможность перечислять деньги в ее рамках, объясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Отсутствие определенности било по участникам внешней торговли – их деятельность сильно осложнена из-за отсутствия возможности надлежащего страхования грузов, резюмирует эксперт.
Кто под раздачей
По оценкам «Эксперт РА», доля страховщиков с иностранным участием составляет 40% совокупного объема рынка по итогам 2022 г. За 2022 г. общая доля таких компаний в моторном страховании составила более 50%, в ДМС – около 40%, рассказала директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова.
Значительная часть российских лидеров страхового рынка имеют в акционерах иностранцев. «РЕСО-гарантия» принадлежит кипрской Stanpeak Limited (56,6%), французскому страховщику AXA (36,7%) и CIS Equity Partners Limited с Британских Виргинских островов (1,5%), следует из материалов раскрытия на 31 марта 2020 г. (позже не раскрывались). У «Ингосстраха» среди иностранных акционеров есть голландская GW Beta B.V. (38,5%; через «Ай-ар-си инвестментс» – бывшую «Дженерали руссиа энд си-ай-эс»), следует из материалов раскрытия на 30 сентября 2021 г. Материнской компанией «Альфастрахования» является люксембургская ABH Holdings S.A. (92,4%; через кипрскую Alfastrakhovanie Holdings Ltd). На конец 2021 г. компания принадлежала Михаилу Фридману и его партнерам по «Альфа-групп», а также UniCredit S.p.a. и благотворительному трасту The Mark Foundation for Cancer Research. В мае стало известно, что ABH Holdings планирует разделить активы на зарубежный и российский блоки, писали «Ведомости». Головной структурой «Тинькофф страхования» является кипрская TCS Group Holding Plc (98,06%).
Ряд иностранных компаний, у которых были «дочки» в России, покинули рынок. Крупнейший международный страховой брокер Marsh & McLennan анонсировал выход из капитала российского «Марш – страховые брокеры». Об уходе с рынка также объявляли Swiss Re, Munich Re и Allianz. Контрольный пакет российской «дочки» немецкой Allianz в мае был продан компании «Интерхолдинг», которой принадлежит ООО «Зетта страхование» (ранее – СК «Цюрих»). Но Allianz по-прежнему владеет 49,9% в объединенной компании.
Представители ЦБ, «Альфастрахования», «Ингосстраха», «Тинькофф страхования», «РЕСО-гарантии», «Зетта страхования» не ответили на запрос.
В подготовке статьи участвовала Галина Казакулова