ЦБ продлил разрешение заключать сделки со страховщиками с недружественными акционерами

Значительная часть российских лидеров страхового рынка имеют в акционерах иностранцев. «РЕСО-гарантия» принадлежит кипрской Stanpeak Limited (56,6%), французскому страховщику AXA (36,7%) и CIS Equity Partners Limited с Британских Виргинских островов (1,5%), следует из материалов раскрытия на 31 марта 2020 г. (позже не раскрывались). У «Ингосстраха» среди иностранных акционеров есть голландская GW Beta B.V. (38,5%; через «Ай-ар-си инвестментс» – бывшую «Дженерали руссиа энд си-ай-эс»), следует из материалов раскрытия на 30 сентября 2021 г. Материнской компанией «Альфастрахования» является люксембургская ABH Holdings S.A. (92,4%; через кипрскую Alfastrakhovanie Holdings Ltd). На конец 2021 г. компания принадлежала Михаилу Фридману и его партнерам по «Альфа-групп», а также UniCredit S.p.a. и благотворительному трасту The Mark Foundation for Cancer Research. В мае стало известно, что ABH Holdings планирует разделить активы на зарубежный и российский блоки, писали «Ведомости». Головной структурой «Тинькофф страхования» является кипрская TCS Group Holding Plc (98,06%).