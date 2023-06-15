Банкиры ждут нового рекорда в розничном кредитовании по итогам 2023 года

Банкиры ждут нового рекорда в розничном кредитовании по итогам 2023 годаПо прогнозу ВТБ, банки выдадут 14,3 трлн рублей, но сдерживать рынок будет рост ключевой ставки и регулирование
По итогам 2023 г. россияне оформят розничных кредитов более чем на 14,3 трлн руб. Такой прогноз «Ведомостям» озвучил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В оценку ВТБ входят как залоговые кредиты – ипотека и авто, так и необеспеченные. Рынок кредитования полностью восстановится и превысит почти на 5% значения выдач рекордного 2021 г., отметил Печатников, уточнив, что это произойдет при благоприятной экономической ситуации.
В 2021 г. российские банки выдали населению кредитов на 14,1 трлн руб., что является абсолютным рекордом, согласно статистике аналитического агентства Frank RG. С учетом этого и исходя из данных ВТБ в процентном соотношении рынок вырастет на 1,4%. Но в своих расчетах ВТБ отталкивался от объема выданных ссуд за 2021 г. в размере 13,7 трлн руб., уточнил его представитель. Уже в мае этого года банки выдали максимальный за всю историю наблюдений (с 2013 г.) размер кредитов наличными – по данным Frank RG, он достиг 662,5 млрд руб. Объем ипотеки по сравнению с апрелем м вырос на 4% до 591,5 млрд руб. – это максимум с начала года.
Факторы роста
Драйвером развития рынка Печатников называет ипотеку и автокредиты, объем которых к концу года достигнет 7,5 трлн руб., а доля в выдачах — 52%. Этому будет способствовать отложенный спрос, стабильные ставки по кредитам и льготные условия госпрограмм, поясняет банкир.
Темпы роста портфелей в розничном кредитовании очень высокие, подтверждает руководитель портфеля продуктов дирекции розничного кредитования Альфа-банка Лилия Фомина: они связаны отчасти с достаточно стабильной ситуацией в экономике, а также с незакрытыми потребностями граждан в периоды пандемии в 2020 г. и вызовов нового времени. По сравнению с январем – маем 2021 г. результат этого года выше на 26%, отмечает она. Если не произойдет каких-то непредвиденных событий, а регулирование ЦБ будет сбалансированным, то такой рост приведет к рекордным показателям по итогам года, резюмирует Фомина. На спрос со стороны заемщиков в 2023 г. повлияли стабилизация ключевой ставки ЦБ и ставок в сегменте розничного кредитования, добавляет директор по розничному бизнесу Росбанка Вячеслав Дусалеев.
Несмотря на сворачивание рискованной «ипотеки от застройщика», Банк России повысил диапазон роста портфеля на 1 п. п. до 13–17%. Но в сравнении с прошлыми годами динамика замедлится: если в 2021 г. портфель прибавил 31%, то в 2022 г. – 20,4%. Потребительское кредитование также ускорилось – по итогам года регулятор ожидает прироста на 9–13% (этот прогноз не изменился). В 2022 г. этот сегмент стагнировал с середины года, и в итоге портфель банков вырос на 3% против более 20% в 2021 г.
Совокупный портфель розничных кредитов прибавит порядка 13–15% – в 1,5 раза больше чем за 2022 г., говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Но без учета инфляции, а удорожание товаров в прошлом году было значительным (+11,94% в годовом выражении), динамика вряд ли превысит 2021 г., полагает он: рост будет за счет увеличения среднего чека. По оценкам НРА, розничный портфель прибавит 10% – ипотека будет драйвером и вырастет на 15%, отмечает аналитик банковских рейтингов Наталия Богомолова. Положительное влияние окажет отсутствие новых шоковых ситуаций, восстановление потребительского спроса, улучшение состояния рынка труда и рост располагаемых доходов населения.
Что затормозит рынок
Среди отрицательных факторов Богомолова называет ускорение инфляционного давления. По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам мая ускорилась до 2,51%, тогда как в апреле составила 2,31%. Также замедлить темпы новых выдач во второй половине года может повышение процентных ставок из-за ожидания роста ключевой ставки ЦБ, говорит главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее прогнозу, к концу года она вырастет на 1 п. п. до 8,5%.
Влиять будет и ЦБ: в 2023 г. на рынке заработал его новый инструмент, который призван ограничить рост рисков закредитованности населения, – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Это количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН, отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его доходу). В конце мая ЦБ сократил размер лимита на 5 п. п. по необеспеченным кредитам и займам, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать в III квартале 2023 г. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, регулятор примет решение в августе.
Хотя меры ЦБ направлены на снижение уровня закредитованности и ограничивают динамику кредитования, они не являются определяющими, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Банки пересматривают продуктовую линейку и риск-политику под соблюдение регуляторных требований, разрабатывают программы лояльности для привлечения и удержания качественной клиентской базы, поясняет он.