Банкиры ждут нового рекорда в розничном кредитовании по итогам 2023 года

Влиять будет и ЦБ: в 2023 г. на рынке заработал его новый инструмент, который призван ограничить рост рисков закредитованности населения, – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Это количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН, отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его доходу). В конце мая ЦБ сократил размер лимита на 5 п. п. по необеспеченным кредитам и займам, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать в III квартале 2023 г. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, регулятор примет решение в августе.