Глава Atomyze рассказала, чего не хватает для развития рынка ЦФА

Реестр операторов обмена до сих пор пуст, тогда как их появление поспособствует свободе обращения ЦФА, полагает Фроловичева. Atomyze подала заявление на включение в этот реестр. Вместе с тем в законе четко не прописан функционал оператора обмена, обращает внимание она.