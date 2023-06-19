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Глава Atomyze рассказала, чего не хватает для развития рынка ЦФА

Ему нужны операторы обмена, интересные кейсы и совершенствование регулирования
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) для активного развития необходимо появление оператора обмена ими, проникновение в массовый сегмент и регулирование без перегибов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала генеральный директор платформы Atomyze Екатерина Фроловичева. Atomyze стала первым оператором выпуска ЦФА в феврале 2022 г.

Реестр операторов обмена до сих пор пуст, тогда как их появление поспособствует свободе обращения ЦФА, полагает Фроловичева. Atomyze подала заявление на включение в этот реестр. Вместе с тем в законе четко не прописан функционал оператора обмена, обращает внимание она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных