Глава Atomyze рассказала, чего не хватает для развития рынка ЦФА

Глава Atomyze рассказала, чего не хватает для развития рынка ЦФАЕму нужны операторы обмена, интересные кейсы и совершенствование регулирования
Рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) для активного развития необходимо появление оператора обмена ими, проникновение в массовый сегмент и регулирование без перегибов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала генеральный директор платформы Atomyze Екатерина Фроловичева. Atomyze стала первым оператором выпуска ЦФА в феврале 2022 г.
Реестр операторов обмена до сих пор пуст, тогда как их появление поспособствует свободе обращения ЦФА, полагает Фроловичева. Atomyze подала заявление на включение в этот реестр. Вместе с тем в законе четко не прописан функционал оператора обмена, обращает внимание она.
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