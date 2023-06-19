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В Госдуме предложили освободить от налога вклады свыше трех лет

Новый инструмент должен помочь банкам развивать длинные кредиты
Михаил Кузнецов
Повышение страховой суммы для депозитов от одного до трех лет поможет банкам привлечь новых вкладчиков / Евгений Разумный / Ведомости

Вклады на срок от трех лет необходимо освободить от подоходного налога, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. С такой инициативой выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе ПМЭФа, передает корреспондент «Ведомостей». Долгосрочные вклады стоит сделать безотзывными, считает Аксаков: банки должны быть уверены, что привлекли деньги на 10 лет и могут использовать их для долгосрочного кредитования. По его словам, «эту связь можно прописать в нормативных документах».

«С моей точки зрения, ЦБ должен нормально отнестись к этой инициативе в отличие от Минфина, который всегда осторожно относится к освобождению от налогов», – уточнил Аксаков в разговоре с «Ведомостями». Но столь длинных вкладов сейчас практически нет, говорит депутат, т. е. облагать налогом пока нечего. «Фактически мы создаем новый долгосрочный инструмент», – добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных