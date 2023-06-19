В Госдуме предложили освободить от налога вклады свыше трех лет

В Госдуме предложили освободить от налога вклады свыше трех летНовый инструмент должен помочь банкам развивать длинные кредиты
Вклады на срок от трех лет необходимо освободить от подоходного налога, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. С такой инициативой выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе ПМЭФа, передает корреспондент «Ведомостей». Долгосрочные вклады стоит сделать безотзывными, считает Аксаков: банки должны быть уверены, что привлекли деньги на 10 лет и могут использовать их для долгосрочного кредитования. По его словам, «эту связь можно прописать в нормативных документах».
«С моей точки зрения, ЦБ должен нормально отнестись к этой инициативе в отличие от Минфина, который всегда осторожно относится к освобождению от налогов», – уточнил Аксаков в разговоре с «Ведомостями». Но столь длинных вкладов сейчас практически нет, говорит депутат, т. е. облагать налогом пока нечего. «Фактически мы создаем новый долгосрочный инструмент», – добавил он.