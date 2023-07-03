Зачем бизнесу расширили возможность принимать кэш в международных расчетах

Зачем бизнесу расширили возможность принимать кэш в международных расчетахЭто позволит не только снизить санкционные риски, но и обеспечить приток валюты в страну
В кабмине одобрили расширение использования наличных при международных расчетах, сообщил 30 июня Минфин. Это позволит экспортерам получать от контрагентов авансовые платежи кэшем, зачислять его на счета в российских банках, причем как в национальной, так и в иностранной валюте. Импортеры, в свою очередь, смогут принимать наличные в возмещение платежей за заказанные ими товары, не попавшие на территорию России.
Использовать наличку в международных расчетах разрешили в ноябре прошлого года. Но тогда компании могли принимать ее только в счет оплаты уже исполненных обязательств – поставок товаров или услуг – и должны были в течение месяца продавать ее по курсу ЦБ.
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