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Зачем бизнесу расширили возможность принимать кэш в международных расчетах

Это позволит не только снизить санкционные риски, но и обеспечить приток валюты в страну
Роман Романов
Максим Стулов / Ведомости

В кабмине одобрили расширение использования наличных при международных расчетах, сообщил 30 июня Минфин. Это позволит экспортерам получать от контрагентов авансовые платежи кэшем, зачислять его на счета в российских банках, причем как в национальной, так и в иностранной валюте. Импортеры, в свою очередь, смогут принимать наличные в возмещение платежей за заказанные ими товары, не попавшие на территорию России.

Использовать наличку в международных расчетах разрешили в ноябре прошлого года. Но тогда компании могли принимать ее только в счет оплаты уже исполненных обязательств – поставок товаров или услуг – и должны были в течение месяца продавать ее по курсу ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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