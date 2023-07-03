Зачем бизнесу расширили возможность принимать кэш в международных расчетах

В кабмине одобрили расширение использования наличных при международных расчетах, сообщил 30 июня Минфин. Это позволит экспортерам получать от контрагентов авансовые платежи кэшем, зачислять его на счета в российских банках, причем как в национальной, так и в иностранной валюте. Импортеры, в свою очередь, смогут принимать наличные в возмещение платежей за заказанные ими товары, не попавшие на территорию России.