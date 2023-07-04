«Сибур» и «Лайтхаус» впервые разместили рублевую ликвидность в ЦФА более чем на 400 млн рублей

Нефтегазохимическая компания «Сибур» в финансовой экосистеме «Лайтхаус» впервые в России провела сделку по размещению свободной рублевой ликвидности в цифровые финансовые активы (ЦФА) сроком на 30 дней. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор платформы и член координационного совета по вопросам цифровизации Российского союза промышленников и предпринимателей Денис Иорданиди. Представитель «Сибура» подтвердил информацию.