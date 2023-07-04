Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

«Сибур» и «Лайтхаус» впервые разместили рублевую ликвидность в ЦФА более чем на 400 млн рублей

Инструмент создаст конкуренцию в сегменте корпоративных краткосрочных займов
Михаил Кузнецов
Впервые в России «Сибур» в качестве инвестора разместил свободную рублевую ликвидность в цифровые финансовые активы / Сергей Гунеев / РИА Новости

Нефтегазохимическая компания «Сибур» в финансовой экосистеме «Лайтхаус» впервые в России провела сделку по размещению свободной рублевой ликвидности в цифровые финансовые активы (ЦФА) сроком на 30 дней. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор платформы и член координационного совета по вопросам цифровизации Российского союза промышленников и предпринимателей Денис Иорданиди. Представитель «Сибура» подтвердил информацию.

ЦФА в данном случае выступают инструментом межкорпоративного кредитования, который позволяет эмитенту разместить долг в виде ЦФА, а инвестору – с помощью свободной денежной ликвидности купить его с доходностью выше, чем банковский депозит.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных