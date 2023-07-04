Страхование складов может вырасти в цене

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обновила тарифы и условия перестрахования складских рисков. Новая ценовая политика была представлена крупным страховщикам на совещании 29 июня, рассказали «Ведомостям» несколько близких к его участию собеседников. О проведении встречи известно и начальнику управления андеррайтинга имущества и технических рисков «Росгосстраха» Евгению Карасеву.