Страхование складов может вырасти в цене

Страхование складов может вырасти в ценеТарифы увеличиваются из-за пожаров на складах и ТРЦ в течение прошлого года
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обновила тарифы и условия перестрахования складских рисков. Новая ценовая политика была представлена крупным страховщикам на совещании 29 июня, рассказали «Ведомостям» несколько близких к его участию собеседников. О проведении встречи известно и начальнику управления андеррайтинга имущества и технических рисков «Росгосстраха» Евгению Карасеву.
Пока изменение политики РНПК коснулось облигаторного страхования складских помещений, следует из документа. По облигатору в перестрахование передается весь портфель заключаемых страховщиком прямых полисов на оговоренных с РНПК условиях – как правило, такие риски передаются пакетом.
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