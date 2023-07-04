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Страхование складов может вырасти в цене

Тарифы увеличиваются из-за пожаров на складах и ТРЦ в течение прошлого года
Софья Шелудченко
Стоимость перестрахования конструктива складов (основные составляющие здания – внешние и внутренние стены, перекрытия, входные двери) будет в 2–4 раза выше текущих тарифов / Андрей Гордеев / Ведомости

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обновила тарифы и условия перестрахования складских рисков. Новая ценовая политика была представлена крупным страховщикам на совещании 29 июня, рассказали «Ведомостям» несколько близких к его участию собеседников. О проведении встречи известно и начальнику управления андеррайтинга имущества и технических рисков «Росгосстраха» Евгению Карасеву.

Пока изменение политики РНПК коснулось облигаторного страхования складских помещений, следует из документа. По облигатору в перестрахование передается весь портфель заключаемых страховщиком прямых полисов на оговоренных с РНПК условиях – как правило, такие риски передаются пакетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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