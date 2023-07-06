Банкиры оценили устойчивость российского банковского сектора к санкциям и трансформации

Банкиры оценили устойчивость российского банковского сектора к санкциям и трансформацииВ будущем он будет держаться на ЦБ и пяти банках, которые более стойко перенесли потрясения
Для банковского сектора санкции оказались не такой большой системной проблемой, как все предполагали, заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на Финансовом конгрессе Банка России.
«В целом для банковского сектора санкции не такой большой оказались проблемой системно. В прошлом году огромные потери от валютной переоценки, замороженных активов, но это было разово, все осталось в прошлом году, – сказал Верхошинский. «Системно санкции разрушения принесли меньше, чем ковид или даже когда Центральный банк запустил систему быстрых платежей (СБП)», поиронизировал банкир.
По словам предправления Сбербанка Германа Грефа, прошлый год «прямой наводкой по банковскому сектору прошелся», но ни один из банков не рухнул. Особенно стойко выдержали все потрясения только лучшие из кредитных организаций, коих всего пять, добавил Верхошинский. Именно они задают тенденции, поддерживают конкуренцию и представляют собой большую часть всего рынка, отметил он. Кроме того банкир полагает, что в стабильности всего сектора большая заслуга принадлежит Банку России и его инициативам, например, создание Национальной системы платежных карт (НСПК) и системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
Трансформацией банковского сектора ЦБ был занят последние 8-10 лет, напомнил Греф. И так как регулятор сделал свою работу хорошо, «сейчас мы находимся все в очень неплохой форме», отметил банкир. «В финансовом секторе появилась сложившаяся структура, которая продолжит функционировать. Кроме того, банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам», – сказал Греф.
Если не будет никаких макроэкономических, геополитических катаклизмов, это будет хороший год, а банки продолжал «чувствовать себя хорошо», считает Верхошинский. «Держаться все будет в том числе на этих пяти банках и Центральном банке – великолепная пятерка и вратарь», – сказал он. Кроме того, добавил банкир, 30 лет рыночной экономики в России даром не прошли – компании и бизнес справляются.
В 2022-2023 гг. под западные санкции попали более 30 российских банков. Из 13 системно значимых банков санкции не введены лишь против «Юникредита» и Райффайзенбанка (оба – дочки зарубежных кредитных организаций). Под санкциями из системно значимых банков находятся Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк, Московский кредитный банк (МКБ), «Открытие», Росбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк (РСХБ).
Также многие банки были отключены от системы международных переводом SWIFT («Открытие», ВТБ, МКБ, Сбербанк, РСХБ и другие) либо потеряли возможность осуществлять переводы через нее из-за попадания под блокирующие санкции США.
Между тем в России с 2014 г. функционирует «аналог SWIFT» – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. В феврале 2023 г. директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что СПФС насчитывает 469 участников, в том числе порядка 115 нерезидентов.
Также в марте 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Из-за этого стало невозможно платить за границей российскими картами и снимать там наличные. Также перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Но на работу внутри страны уход международных платежных систем не повлиял – все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. НСПК также является оператором платежной системы «Мир». Эмиссия карт российской платежной системы началась в 2015 г. и на сегодняшний день банки выпустили почти 204 млн карт, рассказывала Бакина.