Банкиры оценили устойчивость российского банковского сектора к санкциям и трансформации

По словам предправления Сбербанка Германа Грефа, прошлый год «прямой наводкой по банковскому сектору прошелся», но ни один из банков не рухнул. Особенно стойко выдержали все потрясения только лучшие из кредитных организаций, коих всего пять, добавил Верхошинский. Именно они задают тенденции, поддерживают конкуренцию и представляют собой большую часть всего рынка, отметил он. Кроме того банкир полагает, что в стабильности всего сектора большая заслуга принадлежит Банку России и его инициативам, например, создание Национальной системы платежных карт (НСПК) и системы передачи финансовых сообщений (СПФС).