Эксперты считают отмену комиссий за переводы физлиц в другие банки некритичной для бизнеса

«Мы очень ждем на Финополисе (форум Банка России, пройдет в ноябре. – «Ведомости») мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», – заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках финансового конгресса, который проходил в Санкт-Петербурге. Несколько крупных банков, по ее словам, зафиксировали приток денег после отмены комиссий за переводы. Скоробогатова призвала давать возможность клиентам свободно распоряжаться средствами, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и ограничения. «Он [клиент] вас сам выберет», – заверила она.