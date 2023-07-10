Эксперты считают отмену комиссий за переводы физлиц в другие банки некритичной для бизнеса

Эксперты считают отмену комиссий за переводы физлиц в другие банки некритичной для бизнесаНо такое решение должно приниматься централизованно всеми банками, полагают эксперты
«Мы очень ждем на Финополисе (форум Банка России, пройдет в ноябре. – «Ведомости») мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», – заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках финансового конгресса, который проходил в Санкт-Петербурге. Несколько крупных банков, по ее словам, зафиксировали приток денег после отмены комиссий за переводы. Скоробогатова призвала давать возможность клиентам свободно распоряжаться средствами, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и ограничения. «Он [клиент] вас сам выберет», – заверила она.
В свою очередь, первый заместитель предправления Сбербанка Кирилл Царев ответил, что «есть рынок, на котором комиссии за переводы есть у всех». «Поэтому если рынок пойдет, то «Сбер» тоже последует», – уточнил он. Скоробогатова, которая сама является клиенткой пяти банков, возразила: комиссии есть не у всех. Зал отреагировал бурными овациями.