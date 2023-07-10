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Эксперты считают отмену комиссий за переводы физлиц в другие банки некритичной для бизнеса

Но такое решение должно приниматься централизованно всеми банками, полагают эксперты
Михаил Кузнецов
Дискуссия о комиссиях за переводы, которую взимает Сбербанк, идет много лет / Евгений Разумный / Ведомости

«Мы очень ждем на Финополисе (форум Банка России, пройдет в ноябре. – «Ведомости») мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», – заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках финансового конгресса, который проходил в Санкт-Петербурге. Несколько крупных банков, по ее словам, зафиксировали приток денег после отмены комиссий за переводы. Скоробогатова призвала давать возможность клиентам свободно распоряжаться средствами, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и ограничения. «Он [клиент] вас сам выберет», – заверила она.

В свою очередь, первый заместитель предправления Сбербанка Кирилл Царев ответил, что «есть рынок, на котором комиссии за переводы есть у всех». «Поэтому если рынок пойдет, то «Сбер» тоже последует», – уточнил он. Скоробогатова, которая сама является клиенткой пяти банков, возразила: комиссии есть не у всех. Зал отреагировал бурными овациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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